Por la celebración del Día del Trabajo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer el horario especial que tendrán los servicios de transporte público este miércoles 1 de mayo.

Según el organismo técnico del MTC, el servicio de transporte regular atenderá de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

El servicio de taxi autorizado por la ATU funcionará las 24 horas del día y, en el caso de los corredores complementarios, atenderán de 5:00 a.m. a 10:30 p.m. con los servicios habituales.

Los servicios regulares del Metropolitano: A, B y C; operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 funcionará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., pero las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p.m.

Finalmente, en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, el servicio operará de 5:30 a.m. a 10 p.m., con un intervalo de 7 a 15 minutos entre los trenes, dependiendo de la franja horaria. Por otro lado, con respecto a la Línea 2, el servicio continuará con el horario acostumbrado, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

La ATU recomienda a los usuarios tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes en sus viajes durante el feriado.