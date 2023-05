El Pleno del Congreso realizará hoy, a las 3:00 p.m., la elección del nuevo defensor del Pueblo. Las 11 bancadas del Parlamento tendrán que elegir entre los dos candidatos que fueron propuestos por la comisión especial encargada del proceso de selección: Jorge Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor.

Sin embargos, ambos abogados no cuentan con el respaldo de todas las bancadas a raíz de algunos cuestionamientos, sobre todo, de Gutiérrez. El también excongresista del Partido Nacionalista no solo fue abogado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sino también recientemente la Contraloría detectó una serie de omisiones de información en la declaración jurada de intereses que este presentó a la comisión especial.

Al respecto, el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por el perfil y la trayectoria de ambos postulantes.

“A mí me preocupa mucho. He visto los currículums de los dos candidatos, he revisado la trayectoria y no puedo negar que tengo muy serias dudas y enorme preocupación”, sostuvo a RPP.

El actual embajador del Perú en España recordó que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes del país, al recalcar que no solo vela por la defensa de los derechos humanos. sino también ejerce un contrapeso al poder.

“Frente a esto, todos debemos preguntarnos si es que las personas que van a ser elegidas van a tener la trayectoria, el perfil no solo para garantizar los derechos, sino para servir de contrapeso; es decir, que le digan al poder constituido que tal cosa no es correcta, desborda la Constitución y afecta los derechos fundamentales”, se preguntó.

Finalmente, Gutiérrez remarcó que hoy el Parlamento tiene “una enorme responsabilidad” para elegir al sucesor de Eliana Revollar en el cargo.

Hasta ayer en la noche, las bancadas se reunían para adoptar una posición frente a esta elección. Tal es el caso de Fuerza Popular, que decidió dejar en libertad a sus legisladores al momento de la votación.