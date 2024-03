Para el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido bastante “explícita” y ha respondido con solvencia sobre el tema sobre su reloj de marca Rolex, el cual no fue declarado por la mandataria en su declaración jurada.

“Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes con respecto a los relojes. Se trata de un tema personal que no me corresponde abordar”, expresó.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre el Rolex de US14 mil ?

Al ser consultada sobre los cuestionamientos por tener un reloj Rolex de 14 mil dólares, la jefa de Estado respondió: lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio con manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, concluyó.

Dina Boluarte sobre uso de reloj Rolex: “Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Es un artículo de antaño”. (Foto: PCM)

Tampoco hablará sobre Nicanor Boluarte

Pero no es sobre él único tema que no abordará el jefe del Gabinete en las siguientes conferencias, según sostuvo tampoco se referirá a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, pues no se trata de un funcionario público.

“El señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez que mal haría yo al referirse a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo”, subrayó.

LEA TAMBIÉN: Boluarte asegura que su hermano no ha colocado una sola persona en ningún ministerio

Su respuesta se dio al ser consultado sobre la denuncia de Cuarto Poder respecto a que personas vinculadas a Nicanor Boluarte y Ciudadanos por el Perú (CPP) habrían exigido firmas para la inscripción del partido y pagos de entre S/10 mil y S/ 5 mil a cambio de designaciones de prefectos y subprefectos en la región Huánuco.

Al respecto, Adrianzén señalo que el ministro del Interior, Víctor Torres ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes, a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de prefectos o subprefectos.

Nicanor Boluarte. Foto: GEC

Eventual Censura a Torres

Gustavo Adrianzén sostuvo que el Gabinete Ministerial se mantiene unido y cohesionado, y le brindó todo su respaldo a los ministros de Cultura e Interior que recientemente enfrentaron una interpelación en el Congreso.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría pide a Fiscalía que investigue a hermano de Boluarte por tráfico de influencias

Respecto a una eventual moción de censura al ministro del Interior, Víctor Torres, el presidente del Consejo de Ministros, refirió que no hay razones para pensar que procederá la medida, en tanto, continuará en el cargo, sin perjuicio de que todos los ministros están en permanente evaluación.

“Confiamos en que (los congresistas), en un ejercicio de reflexión profunda, tengan en consideración de que estamos en pleno proceso de ejecución del Plan Perú Seguro, necesitamos tiempo de maduración y quien lo dirige es el ministro del Interior”, afirmó.

