Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, rompió su silencio esta noche. Se pronunció sobre las denuncias periodísticas que pesan sobre él. Se le atribuye una supuesta influencia en el gobierno.

A Nicanor Boluarte se le ha acusado de ser una figura influyente detrás de decisiones políticas del actual Gobierno, y de ser por ejemplo parte de un presunto complot para sacar a Alberto Otárola de la presidencia del Consejo de Ministros. Boluarte, sin embargo, niega las imputaciones.

“No conozco al señor Martín Vizcarra personalmente. Lo he visto en la televisión y cuando sale en los noticieros. Al otro señor ( César Figueredo) tampoco lo conozco, así que no se puede hacer un complot con alguien que no se conoce”, afirmó en Punto Final de Latina.

“Es una fábula en que hay alguna enemistad con el señor Otarola, yo tengo una relación cordial con él”, expresó.

Además de las acusaciones políticas, se ha cuestionado su relación con diversas organizaciones y empresas, como la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón y Tengda Perú Cerámica SAC.

LEA TAMBIÉN: Boluarte asegura que su hermano no ha colocado una sola persona en ningún ministerio

Al respecto, Boluarte dijo: “Nosotros firmamos un contrato con la ONG. Las fuentes de cooperantes del organismo, nosotros no las conocemos. A nosotros, la ONG nos pagó por los trabajos que hicimos. Y listo. Es una relación privada. Absolutamente privada”, apuntó.

El detalle es que Inicialmente Álvaro González, director de la ONG desconoció la relación laboral con Nicanor Boluarte, pero posteriormente confirmó que Boluarte prestó servicios a través de cooperantes, tras insistir en que “no lo conoce ni a nadie de su entorno”.

Boluarte y la designación de funcionarios

En cuanto a su presunta influencia en la designación de funcionarios públicos, Boluarte insistió en que “no he recomendado a nadie para el gobierno. Yo he pasado por diferentes gobiernos, por la especialidad. No he tenido problemas con nadie en toda mi trayectoria”, acotó.

Ante las afirmaciones de que algunos de sus antiguos colegas de Sencico y el Ministerio de Trabajo ahora forman parte del círculo íntimo del Gobierno, Boluarte sostuvo que no ha realizado recomendaciones.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría pide a Fiscalía que investigue a hermano de Boluarte por tráfico de influencias

“He trabajado 25 años en el estado, he sido director regional de Trabajo, he conocido una cantidad de profesionales, pero yo no sé cuántos trabajan en la función pública (…) no he recomendado a ninguno”, anotó.

Boluarte enfatizó que, si bien ha compartido trayectorias laborales con algunos de los funcionarios en cuestión, nunca ha intervenido en su designación ni ha sugerido nombres para ocupar cargos en el gobierno de su hermana, Dina Boluarte.

Además, desmintió rotundamente cualquier noción de favoritismo, señalando que las relaciones laborales no deben ser malinterpretadas como influencia política:

“Yo me entero (des sus designaciones )por las resoluciones que se publican, es injusto que los relacionen como si fueran mis amistades y yo los hubiera recomendado”.

¿Y el partido político ?

Ante rumores de que Nicanor Boluarte estaría utilizando su influencia para formar un partido político, Nicanor Boluarte negó las acusaciones y dijo que no está ahora formando alguna agrupación.

“Eso también se ha dicho y es mentira, el único partido que formé fue con el doctor Jorge Nieto Montesinos, el Partido del Buen Gobierno, yo fui el primer personero legal; tampoco participo ahora y no voy a participar en ninguna agrupación política”, acotó.

Boluarte reiteró su compromiso con una vida ciudadana común y corriente, subrayando su condición de esposo y padre, y solicitó comprensión a los medios de comunicación:

“Se habla mucho de que soy una especie de poder tras la presidenta, lo niego tajantemente, yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano”, sostuvo esta noche.

“Reitero soy un ciudadano como cualquiera, le pido a la prensa que entiendan que yo tengo hijos, esposa, estoy al acecho de la prensa, no es justo, no participo en la gestión pública”, añadió.

Además, señalo que está haciendo todo lo posible de trabajar para mantener a su familia. “Eso de la sombra en el poder lo han fabricado no sé por qué. No soy ninguna sombra en el poder no participo en el gobierno”, apuntó.

Ya no se ven como antes

Nicanor Boluarte recordó que son 12 hermanos y Dina Boluarte es el penúltimo y siempre “han caminado los dos juntos, sin embargo dijo que ahora la ve menos que antes. “Ahora no es posible (verla) para que no estén especulando que yo participo en las cuestiones del gobierno”, anotó.

Finalmente dijo que de todo el gabinete conoció solo a a tres miembros, Otárola porque fue abogado de su hermana, a la ministra Educación, Miriam Ponce, porque en algún momento coincidieron en el ministerio de Educación, así como al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, pero no me comunica con alguno de ellos.