Siguen saliendo nuevas revelaciones en torno a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Ahora, un nuevo personaje, asegura que el político intentó cobrar sumas de dinero a cambio de convertir a sus allegados en prefectos regionales.

Se trata de Richard Rojas, un profesor, quien, según contó a Cuarto Poder, le pidieron recolectar firmas para ser parte del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), el cual lideraría Nicanor. Pero, no todo quedaría ahí, pues el maestro reveló que también le solicitaron la suma de S/ 10 mil para convertirlo en prefecto de su región.

“En ese momento me sentí mal porque era demasiado lo que pedían. S/ 10 mil para mí es demasiado”, explicó.

Cabe mencionar que este profesor ya había sido subprefecto provincial entre el 2020 y 2021, pero, esta vez, quería retomar su cargo. De acuerdo con su información, fue en el 2023 que le dieron la oportunidad de recolectar firmas en dicho partido a cambio de llegar a ser prefecto.

“Si me hablan de cargo es porque el partido está vinculado al Gobierno, por eso decido participar de forma voluntaria para ver si se generaba la oportunidad”, señaló.

Además, contó que se sintió desganado, ya que el dinero solicitado era demasiado para él y que sin esa cantidad no iba a llegar al cargo anhelado.

“Yo bajé la cabeza y dije: pues no tengo oportunidad, yo con S/ 10 mil puedo vivir tranquilamente medio año con mi familia”, manifestó.

Otra revelación contra Nicanor

Un caso similar le ocurrió a Jhony Esquivel, un empresario que apoyó a distintas tiendas políticas en el pasado. Según indicó, se acercó también a Ciudadanos por el Perú a mediados de 2023.

“Hay la falsa esperanza de parte de altas esferas de este señor Nicanor Boluarte que ofrecen, incluso estuvo en Huánuco, tratando de consolidar sus firmas que hoy se hizo realidad usándonos a nosotros, utilizando la buena fe”, aseveró para Cuarto Poder.

Sin embargo, toda su perspectiva cambió cuando le pidieron sumas de dinero grandes para obtener un cargo como prefecto o subprefecto.

“El monto era de S/10 mil para prefecto y 5 mil para subprefecto”, indicó.

“Nicanor Boluarte nos dice que estaba agradecido y (que cualquier cosa se coordinara a través de Oswaldo Huacre) porque había ofrecimiento para el tema de algunas responsabilidades en la prefectura de Huánuco, cosa que no cumplió y creo que no deberían faltar a su palabra. Desleales, traidores, que nos hacen trabajar, mover gente y no cumplen”, explicó enojado.

Dina Boluarte defiende a su hermano Nicanor.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte fue contratado por ONG vinculada a diversas entidades del Estado

Como se recuerda, no es la primera vez que testimonios revelan cómo es que el hermano de la presidenta Dina Boluarte manejó la inscripción de su partido para participar en las siguientes elecciones presidenciales del 2026.

Según informes periodísticos, el hermano de la presidenta habría “usado” a prefectos y subprefectos para el llenado de los planillones para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

