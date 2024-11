Cuatro años más tarde, el actual Congreso de la República sigue teniendo presente a este suceso. Por tal motivo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública al exjefe de Estado, así como a sus exministros del Interior, Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro.

LEA TAMBIÉN: Congreso rechaza moción de censura contra ministro Julio Demartini

En entrevista con Gestión, Francisco Sagasti ha considerado que es una decisión “arbitraria” de este grupo de trabajo del Poder Legislativo. Paradójicamente, mismo argumento que utilizó el congresista Jorge Montoya para calificar la decisión tomada en su momento por el exmandatario. Fue una medida “arbitraria y abusiva”, consideró el congresista.

“Cuando se planteó esta denuncia, hemos respondido formalmente en detalle con toda la información del caso, hemos hecho los descargos, pero es evidente que en el informe final no se ha tomado en cuenta lo que planteamos, con toda claridad”, señaló.

Francisco Sagasti, al ser consultado sobre si puede percibirse esta decisión como una arbitrariedad, respondió de manera enfática: “No me queda otra conclusión”.

“Si no tienen argumentos de fondo, entonces es una decisión arbitraria”, agregó.

Manifestaciones contra la designación de Manuel Merino en la presidencia en el 2020, dejaron el saldo de dos fallecidos: Inti y Bryan. Foto: Renzo Salazar / @photo.gec.

Elecciones 2026

Habiendo sido presidente de la República y congresista, podría esperarse como posibilidad que Sagasti Hochhausler pretendiera ocupar nuevamente un cargo público, y por tanto su rechazo hacia la posible decisión del Congreso. Sin embargo, para él no es así.

“No voy a ser candidato a la Presidencia de la República ni candidato al Congreso o al Senado, cuando se termine de aprobar todo. Entonces, en ese sentido, no me afecta. Y no tengo, como expresidente de la República, usted se imagina, es un poco difícil tener algún cargo público que no esté a la altura de aquel que ya desempeñé”, dijo a Gestión.

Francisco Sagasti asumió la Presidencia luego de la renuncia de Manuel Merino, quien se hizo del cargo tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Dina Boluarte y Congreso

Evidentemente, como la situación política y social lo demanda, se le consultó sobre su opinión respecto al trabajo del Poder Ejecutivo y el Parlamento. En ese marco, Francisco Sagasti aseguró lo siguiente:

“Me parece que no se está pensando en el bien común, en la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía y sobre todo en la seguridad de la ciudadanía. Como han dicho muchos expertos, muchas de las leyes, modificaciones constitucionales no van en la dirección del bien común, del bienestar de la ciudadanía y menos aún de mantener el equilibrio de poderes o la institucionalidad democrática”, dijo Sagasti sobre el desempeño del Congreso de la República.

Por su parte, en referencia al trabajo de la presidenta Dina Boluarte, prefirió “no calificarlo”. “Yo simplemente me remito al nivel de aprobación por parte de la ciudadanía que está alrededor del 4% o 5%. No tengo nada más que añadir a eso”, sentenció.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.