Un reportaje de Punto Final denunció que un libro de la autoría de la presidenta de la República, Dina Boluarte, contiene un 55% de plagio, luego de haber sometido el texto al software Turnitin.

Se trata de un libro de 176 páginas, dividido en cuatro capítulos, que fue publicado en el 2004 y lleva como título “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

El dominical detalló que luego de haber pasado el texto por el mencionado software, lograron descubrir que el libro de Boluarte tenía en su contenido parte de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que jamás citó.

Este contenido no fue realizado solo por la jefa de Estado, pues figuran siete coautores, todos abogados que están afiliados como al Colegio de Abogados de Lima.

Tras conocerse esta noticia, en el Congreso mostraron sus críticas y pidieron una investigación; sin embargo, en el Ejecutivo hay hermetismo frente a esta denuncia.

“Sobre el particular (denuncia), la verdad es que no voy a emitir ninguna opinión. Lo que puedo decir es que la señora presidenta Dina Boluarte está abocada a trabajar por el bien del país y de todos los peruanos, por solucionar los problemas álgidos que tenemos”, indicó la ministra de Educación, Magnet Márquez, al ser consultada por la prensa.

Márquez recalcó que se encuentra abocada a trabajar por los problemas que tiene en el sector y tratar de solucionarlos.

Al ser consultada nuevamente por esta denuncia, la ministra insistió en que “no puedo opinar de algo que no conozco. No he visto el reportaje”.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que esta denuncia es materia de investigación y que se deben esperar los resultados. Esto, a pesar de que, hasta el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto.

“Anoche hemos escuchado por los medios de prensa que ha salido sobre este supuesto plagio. Eso es materia de investigación, el Estado tiene instituciones bien estructuradas y hay independencia de poderes. Cuando el Ministerio Público trabaja, actúa e investiga, simplemente esperamos resultados”, aseveró.

Romero recordó que todos los funcionarios públicos están expuestos a indagaciones y que, en su caso en particular, “tiene las manos limpias”.

