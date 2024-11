El pasado 12 de julio venció el plazo que tenían las personas para afiliarse a un partido político con miras a participar en las elecciones generales del 2026; sin embargo, desde el Congreso se impulsan diversas propuestas para ampliar dicho periodo.

Precisamente, el legislador de Acción Popular, Raúl Doroteo, presentó ayer un proyecto de ley con la finalidad de establecer un plazo máximo de afiliación para que los ciudadanos puedan participar como candidatos en las próximas elecciones generales, regionales y municipales.

Se trata de la iniciativa legislativa 9488/2024-CR, que busca modificar una disposición transitoria de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

“Para las Elecciones Generales del 2026 , el plazo máximo de afiliación para participar en las elecciones primarias vencerá el 15 de marzo de 2025 . Esta extensión permite una inscripción adecuada y ordenada, asegurando que las organizaciones políticas dispongan de tiempo suficiente para sus procesos internos”, se lee en el texto.

En lo que respecta a los comicios regionales y municipales del 2026, se precisa que el plazo de afiliación también vencerá el 15 de marzo de 2025, “facilitando la preparación de candidatos en todos los niveles de elección”.

También se precisa que las organizaciones políticas “tendrán la libertad de establecer criterios cualitativos adicionales para la selección de sus candidatos, incluyendo aspectos como trayectoria profesional, compromiso social y experiencia en gestión pública”.

Estos requisitos, según estipula la propuesta, deberán aplicarse de manera equitativa, promoviendo una representación idónea en el proceso electoral.

En la exposición de motivos, Doroteo, quien es investigado en el marco del caso ‘Los Niños’, consideró que la falta de flexibilidad en los plazos de afiliación a organizaciones políticas ha limitado históricamente el acceso de nuevos cuadros y liderazgos a estos espacios, restringiendo de forma innecesaria la posibilidad de una participación ciudadana más amplia e inclusiva.

“Actualmente, la inscripción de candidaturas a elecciones generales y regionales está sujeta a plazos que, aunque técnicamente viables, no permiten a los partidos políticos una planificación adecuada, ni a los ciudadanos participar en los procesos internos con la anticipación y profundidad necesarias”, indicó en su iniciativa.

Recordó que la presentación de padrones, la verificación de afiliados y las elecciones internas de los partidos políticos se realizan en periodos muy ajustados, lo que “compromete la calidad del proceso y la legitimidad de las candidaturas presentadas”.

El pasado 12 de julio venció el plazo fijado por el JNE para que una persona pueda inscribirse en un partido con la finalidad de participar en los comicios del 2026. (GEC).

Las otras iniciativas

Doroteo no ha sido el único legislador que ha presentado una iniciativa con la finalidad de ampliar el plazo de inscripción a un partido político. Hasta ahora son cinco las iniciativas que buscan dicha medida.

Tres proyectos fueron presentados por miembros de la bancada de Podemos Perú (Guido Bellido, Raúl Picón y Heidy Juárez), mientras que la iniciativa restante es impulsada por la Bancada Socialista (Alfredo Pariona).

La primera iniciativa fue presentada por Bellido. El también exprimer ministro del gobierno de Pedro Castillo planteó en su propuesta que el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias vencerá un año antes del acto electoral; es decir, abril de 2025 para las elecciones generales y octubre de ese mismo año para las regionales y municipales.

Picón también propuso en su proyecto de ley lo mismo que recomendó Bellido; es decir, que el plazo se amplíe hasta abril del 2025 para participar en los comicios generales y octubre de ese mismo año para las elecciones subnacionales.

En cambio, Pariona y Juárez buscan, por separado, en sus propuestas que el plazo de afiliación para las elecciones generales venza el 12 de enero de 2025. En lo que respecta a los comicios regionales y municipales si hay una diferencia. El primero plantea que el periodo de inscripción culmine el 7 de enero de ese mismo año, mientras que la segunda sugiere que sea el 10 de abril.

Cabe recordar que, al cierre del plazo legal para inscribirse a un partido (12 de julio), el JNE informó que recibió 22,090 fichas de afiliación a organizaciones políticas de ciudadanos que necesitan contar con esta condición.

Así lo señaló el jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano del organismo electoral, Luis Grillo, tras precisar que las fichas corresponden a 59 padrones presentados durante ese día.

Además, semanas antes del cierre del plazo el JNE registró más de 1,500 renuncias a partidos políticos con la finalidad de traspasarse a otra agrupación.

El presidente de la comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, consideró que actualmente no hay consenso para aprobar los proyectos de ley que buscan ampliar el plazo para inscribirse a un partido. (Foto: Congreso).

“Eso de ampliar y volver a ampliar (el plazo), es un problema”

En diálogo con Gestión, el presidente de la comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, recalcó que todos estos proyectos de ley están en agenda de su grupo de trabajo; sin embargo, reconoció que actualmente no hay un consenso para aprobarlos.

“Bueno, hay las propuestas, pero, para eso no hay consenso. Hay varios grupos que han manifestado su oposición”, dijo.

Si bien no quiso emitir su opinión personal, consideró que, en primer lugar, se deben llegar a determinados acuerdos para ver si hay la posibilidad de que sean aprobados.

“En caso de que no haya esa posibilidad, es inútil priorizar esos temas porque sabemos que no se van a aprobar. Entonces, eso todavía se está discutiendo, pero parece que, por ahora, no hay consenso para eso, pareciera que (el plazo) va a quedar como está, pero no es definitivo”, apuntó.

Al ser consultado por las críticas de algunos partidos que insisten en que no les alcanzó tiempo para poder inscribir a sus afiliados, el legislador de Fuerza Popular recordó que los plazos fijados por el JNE estaban establecidos desde hace tiempo.

“Lo que ocurre es que han habido cambios y la gente quiere pasarse de un partido a otro, pero bueno, los plazos estaban establecidos y todo el mundo sabía cuando se vencía. Y eso de ampliar, ampliar y volver a ampliar, también es un problema, pero en fin. Ya veremos”, acotó.

