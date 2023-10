Diversos congresistas de izquierda y de otras bancadas, como Acción Popular y Podemos Perú, presentaron esta mañana una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por sus viajes al exterior.

La iniciativa en mención lleva las firmas de 26 legisladores en total, la mayoría de ellos de Perú Libre (PL), Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, el Bloque Magisterial y no agrupados.

En la moción se plantea vacar a Boluarte por su incapacidad moral permanente al abandonar el territorio nacional de forma “inconstitucional” sin respetar el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución.

Principalmente, se cuestiona el viaje que realizó la presidenta a Brasil el pasado 7 de agosto para participar en un evento con otros mandatarios de la región.

Esto, a pesar de que el Pleno aprobó unos días antes un proyecto de ley que le permite despachar de forma virtual en caso de viajes al exterior, ante la falta de un vicepresidente.

Para los legisladores firmantes de esta moción dicha norma es inconstitucional, por lo que no la reconocen como tal.

LEA TAMBIÉN: Acción Popular inicia recolección de firmas para censurar a ministro del Interior

Moción firmada por 26 congresistas para vacancia de Dina Boluarte.

“Ante la falta de más supuestos respecto a la línea de la sucesión presidencial cuando el presidente sale de territorio nacional, estas dos últimas décadas varios presidentes se vieron imposibilitados de salir fuera del país, debido a que no contaban con vicepresidentes, como en el presente caso, ya sea porque uno de ellos haya asumido la presidencia por sucesión constitucional o renuncia”, se recuerda en la propuesta.

En el documento también se advierte que con esta ley se configura una estrategia vedada por la Constitución para que Boluarte pueda salir del país, lo que le “permitiría eventualmente fugar del país, y así eludir la responsabilidad política, penal y civil que pesa en su contra”.

Cabe recordar que actualmente Boluarte se encuentra de viaje por Europa, continente donde tiene programado visitar Alemania, Italia y el Vaticano. La jefa de Estado tiene programado una audiencia con el Papa Francisco, máximo representante de la Iglesia Católica.

En este momento se encuentra en la ciudad de Stuttgart, desde donde realizó coordinaciones para la repatriación de los peruanos que se encuentran en Israel.

Los verdaderos motivos detrás de la moción de vacancia

En conferencia de prensa, un grupo de congresistas que impulsan esta moción de vacancia explicaron los verdaderos motivos detrás de la presentación de este documento.

“Dina Boluarte ha demostrado su permanente incapacidad moral y no se puede permitir que esté al frente del Gobierno un minuto más. No se puede permitir que haya un Gobierno que viole los derechos humanos y, sobre todo, que no quiera responder ante la justicia”, señaló el legislador Álex Flores.

El congresista Álex Flores consideró que el país se encuentra en una crisis economía y de inseguridad, por lo que la presidenta Dina Boluarte ha demostrado su incapacidad para gobernar. (Foto: Congreso)

El parlamentario cuestionó que la jefa de Estado no haya respondido todas las preguntas formuladas en el interrogatorio fiscal sobre las muertes ocurridas en las protestas en contra de su Gobierno. También lamentó que su abogado busque archivar la investigación por presunto genocidio que pesa en su contra.

“Frente a las más de 60 muertes de peruanos, no puede quedar impune, por lo tanto, Dina Boluarte debe ser vacada”, enfatizó.

Flores añadió que, a 10 meses de iniciada la gestión de Boluarte, el país se encuentra en una crisis económica y de inseguridad ciudadana, lo que demostraría la “incapacidad” de la presidenta para gobernar.

Cabe recordar que en abril pasado se presentó la primera moción para vacar a Boluarte en el cargo a raíz de las muertes ocurridas en las protestas; sin embargo, la iniciativa no alcanzó el mínimo necesario para ser admitida a debate en el Pleno.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre se opone a proyecto para que José Williams asuma presidencia cuando Boluarte viaje al exterior

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.