Vicente Romero, actual Ministro del Interior, compareció ante la citación del Pleno y se sometió a una interpelación en una sesión donde abordó los cuestionamientos vinculados a su desempeño en el cargo y las acusaciones de falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad.

En el transcurso de la interpelación se difundió un documento con la firma del congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, proponiendo la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior.

Durante su presentación, el legislador por Acción Popular lamentó no haber tenido mayores respuestas a sus interrogantes y las del resto de congresistas, pese a las preguntas formuladas por los legisladores.

“Se ha dicho mucho y no se ha hecho nada. Es un serio problema que el Ministro desconozca de la realidad nacional ”, dijo.

Debate

En otro momento, el congresista por Avanza País, Diego Bazán, culpó al ministro y lo acusó de no haber cumplido con muchas de sus propuestas. Asimismo, pidió a la presidenta Dina Boluarte que lo retire de su cargo.

“El miedo nos está ganando y no estamos haciendo absolutamente nada. (...) Luego se anunció que se comprarán patrulleros, pero no se hace algo grande porque no se tiene la capacidad. Nos encontramos abandonados, no se lo voy a pedir al Ministro, hay que pedirle a la presidenta que retire al ministro”, enfatizó.

Además, la congresista Tania Ramírez, del partido Fuerza Popular, señaló que las comisarías rurales están abandonadas en términos de logística y personal. Indicó que carecen de lo mínimo necesario en términos de material de oficina.

“Tenemos una problemática gravísima que solucionar, al tema de Saludpol (...) Solo sirve para generar gasto corriente y no solucionar el problema médico. (...) Pido que se elimine y se de el presupuesto al Hospital de la Policía Nacional del Perú”, fustigó.

Durante su intervención, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, instó al ministro a lograr la captura de Vladimir Cerron, pidiéndole que por una vez alcance un logro.

Presentación del Ministro

En su exposición, el ministro Romero Fernández afirmó que la política de su sector se centra en asegurar el pleno respeto a los derechos humanos en todas las operaciones de la Policía Nacional, asegurando que en su gestión no se han empleado medidas represivas contra la población.

Con respecto a los acuerdos firmados con empresas mineras, indicó que cuentan con respaldo legal según lo estipulado en la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional.

“Estos convenios no son permanentes, se establecen por un período específico, tras una evaluación que determina tanto la necesidad de seguridad por parte de la empresa minera como la disponibilidad de recursos humanos para atender sus requerimientos”, subrayó.

En relación con las acciones de las Fuerzas Armadas en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana bajo la declaratoria de emergencia, explicó que estas brindan apoyo a la macro región policial Piura y región policial Lima, proporcionando personal y recursos logísticos para la ejecución del Estado de Emergencia.

Además, las Fuerzas Armadas respaldan la seguridad durante la realización de operaciones policiales en los puntos críticos previamente identificados por los órganos de inteligencia y comando operativo, bajo la conducción de la Policía Nacional.

El ministro del Interior destacó que, para abordar la inseguridad ciudadana y la delincuencia en los distritos mencionados, se han desplegado 174 oficiales y 2,350 suboficiales. En cuanto a las labores de patrullaje y operativos policiales, se dispone de 106 automóviles, 107 camionetas y 166 motocicletas.

Romero Fernández también informó que en los últimos tres años se ha iniciado procedimientos disciplinarios contra 2,466 efectivos policiales, registrándose el mayor número de infracciones este año 2023.

