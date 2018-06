Comisión Lava Jato postergó interrogatorio a expresidente Ollanta Humala

La comisión parlamentaria que investiga el escándalo Lava Jato en Perú postergó el interrogatorio al expresidente Ollanta Humala, investigado por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011, informó su abogado Alberto Otárola.

La defensa del exmandatario confirmó a Efe que la citación hecha para este lunes fue cambiada a otra fecha, pero que desconocía para cuándo.

Otárola se había quejado, en declaraciones al diario El Comercio, que no habían sido notificados formalmente de la citación, así como tampoco de los temas que serían consultados a Humala.

No obstante, el diario señaló que el expresidente está citado por la comisión Lava Jato para mañana, 5 de junio, para responder sobre su participación en la concesión del Gasoducto Sur Peruano durante su gestión y la firma de adendas en el contrato de concesión del proyecto de irrigación Trasvase Olmos.

La comisión Lava Jato es presidida por la legisladora Rosa Bartra, de la fujimorista Fuerza Popular, e investiga los presuntos sobornos y aportes que Odebrecht y otras empresas brasileñas hicieron a exfuncionarios y políticos peruanos entre el 2005 y 2014 por un aproximado de US$ 29 millones.

Humala y su esposa Nadine Heredia son procesados por lavado de activos por los presuntos aportes irregulares a su campaña electoral del 2006 y 2011, y cumplieron una prisión preventiva desde julio del año pasado hasta abril último, cuando el Tribunal Constitucional aprobó un hábeas corpus que los excarceló.

El exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos que su compañía entregó tres millones de dólares a Humala en el 2011, a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil.

El exmandatario negó haber recibido donaciones de Odebrecht para la campaña del 2011, en la que ganó las elecciones, y rechazó haber conversado con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para recibir esos fondos.

En mayo último, la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró fundada la recusación presentada por Humala contra los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que rechazaron su apelación contra la prisión preventiva que cumplió hasta abril pasado.

A raíz del fallo emitido, los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Octavio César Sahuanay, Iván Alberto Quispe y María León Yarango, deben apartarse ahora de intervenir en el proceso contra el exmandatario y su esposa porque existen dudas sobre su imparcialidad en este caso.

La defensa de Humala también ha recusado al magistrado Richard Concepción Carhuancho que dictó originalmente la prisión preventiva por 18 meses y que a inicios de mayo aprobó la incautación de cinco inmuebles del expresidente y sus allegados, a solicitud de la Fiscalía anticorrupción.

Clase media acomodada

Por su parte, Humala negó haberse quedado con dinero que inicialmente era para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano que encabezaba.

"Nosotros hemos rechazado siempre la hipótesis fiscal de un aporte de campaña de la empresa brasileña (Odebrecht). Eso lo hemos señalado enfáticamente", enfatizó.

Agregó que su patrimonio y el de su esposa Nadine Heredia corresponde a una familia de "clase media acomodada" y no se mezclaron con los ingresos del partido político.

"Eso tampoco, por último, sería calificado como delito pero tampoco lo hemos hecho. Pero acá están criminalizando al partido político, están criminalizando a la política, empezando por el Partido Nacionalista, para cubrir los verdaderos actos de corrupción que está investigándose en la Fiscalía Anticorrupción", dijo en RPP Noticias.

En la víspera, el diario Perú21 indicó que el peritaje efectuado por el Ministerio Público ha determinado que los Humala Heredia y su entorno tendrían en total un monto no acreditado de S/14'360,827.36.

En dicho informe fiscal han sido considerados el Partido Nacionalista, Nadine Heredia, Antonia Alarcón Cubas (madre de Nadine Heredia), Maribel Vela Arévalo (ex presidenta de la ONG Prodin) y Mario Torres Aliaga (Tesorero del Partido Nacionalista), Ilan Heredia Alarcón (hermano de Nadine Heredia), Cristina Velita de Laboureix (ex embajadora del Perú en Francia), entre otros.

"Lo que están tratando acá es seguir en la tesis absurda de que hay una organización criminal internacional y por eso ponen todo como un conjunto. A la señora Cristina Laboureix la hemos conocido cuando fuimos agregado militar en Francia, ella ha trabajado como 20 años en la embajada, ella no ha sido la médico de mi esposa, eso es falso", anotó.

Mencionó que "nunca le perdonaron a su gobierno" haber designado a Cristina Velita de Laboureix como embajadora del Perú en Francia y por eso la incluyen en el proceso de investigación.

"Ella debe tener, me imagino, una vida financiera con esposo, son de clase media muy acomodada en Francia y yo no sé cuáles son sus finanzas pero no me une ninguna relación financiera con ella. Sin embargo, la han incluido en este proceso como investigada", subrayó.

Humala recordó que desde el 2014 o 2015 nunca se citó a Laboureix a una diligencia pero directamente fue incluida en la pericia de la Fiscalía.