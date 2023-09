El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió prescindir de las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht, Luiz Mameri, Fernando Migliaccio da Silva, entre otros exdirectivos de la empresa Odebrecht (hoy Novonor), en el juicio oral seguido contra el expresidente Ollanta Humala por presunto lavado de activos.

En la audiencia de este lunes, dicho colegiado, que adoptó la decisión por unanimidad, fundamentó su resolución en la existencia de un vínculo de los testigos con la empresa brasileña.

Según indicó el Poder Judicial, la resolución se fundamentó en el vínculo existente entre los testigos y la constructora, además del pedido de la justicia brasileña de prescindir de las declaraciones ante una presunta ilicitud en la obtención de las pruebas de los sistemas Drousys y MyWebDay.

Al respecto, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, aclaró que este fallo judicial no generará ningún precedente en otros casos vinculados a Odebrecht.

“Esta es una decisión que solamente ha sido acompañada a este juzgamiento, todos los otros casos se están llevado a cabo sin mayores inconvenientes, de hecho hay otros juicios orales que se están llevando a cabo en el que los exejecutivos de Odebrecht están cumpliendo con su obligación de declarar”, señaló a la prensa.

A juicio del fiscal superior, está claro que el pedido de los abogados de Humala es una “maniobra obstruccionista y de mala fe procesal”.

“Lo que no pueden conseguir a través de la litigación de jueces peruanos, buscan conseguirlo a través de jueces extranjeros, en una evidente intromisión. Finalmente, es una pérdida de oportunidad porque, frente al colegiado peruano, pudieron haber efectuado la misma facultad de interrogatorio, tal como lo hicieron en Brasil”, añadió.

Es más, cuestionó que en la decisión emitida por el juez brasileño se haya incluido a exdirectivos de la empresa OAS, pese a que no tienen nada que ver con el sistema de operaciones estructuradas de Odebrecht.

“El interés mayor es, incluso, de no permitir que otros testigos que no están relacionados con la empresa Odebrecht tampoco declaren, tal como ha sucedido con OAS, que no tiene nada que ver con el sistema de operaciones estructuradas de Odebrecht, pero que también es parte de la decisión del juez Días Toffoli; es decir, Leo Pinheiro, Valdemir Garreta, personas que no tienen ninguna vinculación con Odebrecht, también están prohibidas de declarar”, criticó.

“Para nosotros es evidente la maniobra obstruccionista y hasta insistente de los abogados de Humala”, aseveró Vela.

