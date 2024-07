Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó su presencia como testigo en el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por el presunto delito de lavado de activos.

“Sí, tengo que acudir, es mi obligación y es parte de la colaboración que tengo con la justicia. Estoy colaborando con el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. No soy un operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré”, declaró a su salida de la sede del Ministerio Público.

En esa línea, precisó que sus declaraciones comprenderán desde el momento que el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación y no sobre los inicios del proceso.

“Por deducción lógica lo que me da que pensar es que el señor (Christian) Salas Beteta reconoce que lo yo estoy diciendo es verdad, si me está ofreciendo como testigo para un caso, lo que implícitamente está aceptando es que estoy diciendo la verdad en todos los otros casos, incluso lo que incluye a su patrocinada”, puntualizó.

No contaría con información de caso Cócteles

El abogado Luis Capuñay afirmó que su cliente no cuenta con información sobre el caso Cócteles, tal como afirmó el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas.

“Hay una declaración que Jaime Villanueva ha dado en el curso de una investigación a cargo del fiscal Alcides Chinchay que, por la reserva de esta investigación, preferiría no entrar en detalles (...) entiendo yo, dentro del contexto de lo que ha declarado mi cliente, que su conocimiento no va en relación al surgimiento del caso. Entonces, si ese es el tema a declarar por el cuál va a ser ofrecido por Salas, Jaime Villanueva no cuenta con esa información”, sostuvo en RPP.

Como se recuerda, Jaime Villanueva sostuvo ante la fiscal suprema Delia Espinoza, que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, habrían sido “dirigidos” por el periodista Gustavo Gorriti en la investigación contra Fuerza Popular.