El Poder Judicial rechazó un pedido del Ministerio Público contra la cuñada del expresidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien es investigada en el marco del caso Anguía. La Fiscalía buscaba que se llame la atención a la familiar de Castillo por presuntamente haber infringido sus reglas de conducta en el presente caso.

Según informó el diario El Comercio, la hermana de la exprimera dama, Lilia Paredes, había incumplido en atender las diligencias programadas para el deslacrado de objetos incautados en los allanamientos a las viviendas de los involucrados.

Paredes había sido citada, en primer lugar, para el 17 de abril pasado, y posteriormente para el 8 de mayo y 5 de junio pasado.

En la primera convocatoria se atendió el pedido de la defensa de Paredes, José Dionisio, para reprogramar la diligencia; no obstante, en la segunda oportunidad no se presentó a la audiencia.

Dionicio, durante su intervención, argumentó que Paredes no se presentó a la diligencia debido a que este tipo de actos (deslacrado de objetos) no son de obligatoria presencia de la investigada, sino que es facultad de ella si es que acude o no, por lo que no vulneraría las reglas de conducta.

En su fallo, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Raúl Justiniano, concluyó que las diligencias reclamadas por la Fiscalía no requerían obligatoriamente la presencia de Paredes, por lo que decidió rechazar el pedido fiscal para exhortar a Paredes que cumpla con las restricciones ordenadas cuando se anuló su prisión preventiva, en segunda instancia.

En mayo pasado, el Poder Judicial decidió cambiar las reglas de conducta en contra de Paredes y le prohibió comunicarse con testigos y coinvestigados del Caso Anguía. Además, tampoco podrá brindar declaraciones a la prensa sobre hechos concernientes a la investigación.

