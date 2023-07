Tras más de una semana en espera, la presidenta Dina Boluarte rompió su silencio frente a la denuncia en torno a un presunto plagio en su libro, tal como reveló el programa Punto Final.

En conferencia de prensa, la jefa de Estado explicó que nunca se publicó un libro, sino que se trata de un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados, hace casi 20 años.

“Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó ni se ofreció al público”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que su única participación en la elaboración del documento fue la de compilar las normas legales y que en el proceso no se contravino las leyes de ese entonces.

“Sin embargo, las autoridades competentes de ahora ya han abierto investigación y, como siempre, voy a someterme y conforme a la ley estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes”, dijo tras precisar que se trató de un texto interno para los abogados.

Boluarte remarcó que a lo largo de su vida no ha tenido un solo cuestionamiento ético, por lo que dijo estar con la conciencia tranquila. “Los que me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña y me ha acompañado siempre, legado que agradezco a mis padres”, apuntó.

La semana pasada, Punto Final denunció que un libro de la autoría de Boluarte contiene un 55% de plagio, luego de haber sometido el texto al software Turnitin.

Se trata de un libro de 176 páginas, dividido en cuatro capítulos, que fue publicado en el año 2004 y lleva como título “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

El dominical detalló que luego de haber pasado el texto por el mencionado software, lograron descubrir que el texto tenía en su contenido partes de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que jamás citó.

Este contenido no fue realizado solo por la jefa de Estado, pues figuran siete coautores, todos abogados que están afiliados al Colegio de Abogados de Lima.

