Esta mañana el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realizó la audiencia de control de identidad de Jaime Villanueva Barreto, asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien afronta 10 días de detención preliminar.

Villanueva es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides, Villanueva, Miguel Girao (asesor de la Fiscalía) y Abel Hurtado (coordinador parlamentario) integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación para fines ilícitos.

El Equipo Especial de la Fiscalía que investiga la corrupción en poder, que hasta ayer en la nochera era liderado por Marita Barreto, no solamente tiene en su poder chats de WhatsApp que demostrarían las coordinaciones que realizó el asesor de Benavides n el Congreso para conseguir su propósito, sino también posee alrededor de 37 audios que confirmarían todos estos hechos.

Canal N accedió a uno de estos audios. En la grabación, Villanueva le dice a su interlocutor (a) que los ayuden “porque es importante sacar los votos”, en alusión al proceso que se seguía en el Congreso contra Ávalos, quien fue inhabilitada por el Pleno.

“Si, efectivamente yo reconozco el error. No fue una buena idea, nos dejamos guiar por los que nos pidieron. En realidad, asumo la responsabilidad de no haber coordinado contigo, porque, mira, no estaríamos ahora en este problema, pero igual te pido por favor nos ayudes porque es importante sacar los votos. Mira que esta señora (Zoraida Ávalos) ya salió con todo”, se le escucha decir a Villanueva.

El asesor de Benavides añadió que si esta señora, en alusión a Ávalos, “puede mover un comunicado de la Junta (Nacional de Justicia), imagínate lo que la Junta va a ser acá”.

“(La JNJ) va a querer suspender a Patricia (Benavides). Ya eso se convirtió en algo que trasciende, como podrás darte cuenta. Solamente es un tema de que esté o no esté. Yo creo que (Zoraida Ávalos) ya no debería estar”, acotó.

“Tenemos una reunión en donde podemos asegurar el bloque”

En la parte final del audio Villanueva admite que se están reuniendo y asegurando algunos votos para su propósito, que sería inhabilitar a Ávalos.

“Por eso te estoy dando cuenta de todos los pasos que damos, para que con tu experiencia nos puedas ayudar y nos puedas ir guiando. Igual, ahora tenemos una reunión en donde podemos asegurar el bloque y con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy, como tú bien dices, podemos tener ya hacia la tarde/ noche una claridad de si vamos o no vamos mañana”, finalizó.

En junio pasado, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda inhabilitar de la función pública, por cinco años, a Ávalos por una presunta infracción al artículo 159 de la Constitución.

La decisión se adoptó con con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.

Jaime Villanueva coordina votos para destituir a Zoraida Ávalos y evitar una suspensión de Patricia Benavides, según nuevo audio. (Canal N)

