Bajo ese contexto, un grueso de la población ha decidido alzar su voz de protesta; precisamente en días claves para el país, donde nuestras autoridades recibirán la visita de las economías más importantes del mundo. ¿Será oportuno realizar una manifestación?

Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo, conversó con Gestión al respecto. Su visión respalda la demanda ciudadana; sin embargo, pide mesura por el evento de gran magnitud que nos toca auspiciar.

- ¿Es oportuno realizar una protesta, en medio de APEC?

Somos conscientes del derecho a la expresión, a la reunión. Naturalmente, esto tiene una connotación constitucional en el marco jurídico. Y siendo así, nosotros como Defensoría siempre vamos a defender el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es una posición que no cambia ahora.

El APEC es un foro importante, que concentra a 21 economías importantes del mundo, la población debe ponderar este aspecto, que ya no es un sentido de expresión individual, sino de la manifestación como nación. Si al país le va bien, vamos a tener mayores recursos para destinarlo, espero yo, cualquiera sea el próximo gobierno o este en el tiempo que le queda, implementar políticas no reactivas ni reparativas, sino políticas de carácter proteccionista frente a los más vulnerables, a esa población en riesgo.

- ¿Y cómo le decimos a este sector de la población que no proteste, teniendo en frente una ola de criminalidad y mal manejo del Estado?

Decirles que no lo hagan no implica proscribir ni prohibirlos. Decirles que no lo hagan es hacerles entender que este es un momento importante en la vida histórica del país. El país ha tenido muchos picos, grandes expectativas. Si el 2016 fue el último APEC, en 2024 lo estamos volviendo a hacer, entiéndase que en este tiempo el país ha crecido más del 27% en su exportación, en su balanza de pagos, en su equilibrio, digamos, de gran producción del país. Solo que tenemos todavía una carga que seguimos siendo exportador primario. Y esto tiene que cambiar.

Y si tenemos que protestar, hay que hacerlo, pero en otros espacios y en otros momentos.

Este no es el momento. Este es el momento que tiene que vernos el mundo como un país viable, sumamente viable, porque lo somos.

- APEC llega también en un contexto con una respuesta política negativa. Congreso y Ejecutivo enfrentados. Funcionarios de alto nivel, como la presidenta, investigados. ¿Esto no afecta también nuestra imagen?

En el fondo, uno no critica a las personas. Lo que critica es que habiendo obligaciones de carácter constitucional, no se cumpla. Yo comencé haciendo una crítica, no solamente a la señora Dina Boluarte, sino a todos los estamentos de Estado. O sea, ¿por qué se le abandona a los niños si la Constitución te obliga a acudir pronto a ellos? O sea, ¿por qué no existe un programa de corte preventivo, protector? No existe.

Moción de vacancia

- ¿Qué opinión le merece la presentación de una nueva moción de vacancia contra la presidenta?

Soy muy respetuoso, pero ya estamos en una etapa preelectoral, y bueno, no hay más que uno o dos despistados que quieren tener la portada.

Más allá, digamos, de no entrar a un análisis profundo, si tiene razón o no, si es viable o no. Yo creo que este tipo de acciones políticas hay que dejarlas ahí para que el pueblo evalúe. Seguramente esto ha tenido mucha sintonía hace dos, tres años, porque no se olvide usted que hemos vivido de vacancias desde la transición del ex gobierno al presidente Pedro Castillo.

Ni siquiera creo que había dado su discurso y ya se hablaba de su vacancia. Entonces, eso es perverso.

- Pero, de igual forma hay responsabilidades que deben ser asumidas...

Es una campaña permanente del estado paralelo, porque tenemos dos estados. O sea, el estado que constitucionalmente se desarrolla bajo una estructura y una superestructura, ¿no? Ese es el estado que conocemos, el estado legal. Pero, hay un estado paralelo, que es el estado que tiene mucha influencia en la determinación de políticas y eso es lo que es pernicioso. Entonces, cuando hay anarquía, debilitamiento institucional, esto es el que gobierna. No el poder formal. ¿Usted cree que la señora Dina gobierna? ¿Usted cree que los ministros toman decisiones? ¿Usted cree que el parlamento? No. Cuando una institución es débil entonces siempre están a puertas de presiones de -no de lo que han sido elegidos, los que llevan el desarrollo de su función dentro del ámbito constitucional o de la ley- sino, de quienes no tenían ni el ámbito constitucional ni la ley tienen la supremacía y la hegemonía del poder económico o del poder productivo y ciertamente ellos empiezan dictando las cosas que se tienen que hacer.

Fuero Militar

- El Consejo de Estado decidió aprobar una norma para que policías y militares sean juzgados en el fuero militar, ¿usted estuvo de acuerdo?

Hay estados de excepción. Usted comprenderá que el tema Pataz reventó la mano, pero [este tema] no nace hoy. Eso nace desde hace muchos años, donde inclusive la empresa formal alentó que la informalidad sea presente para reducir sus costos operativos. Entonces, cuando uno dice hay estados de excepción, como por ejemplo los estados de emergencia que se declaran, uno tiene una temporalidad y un nivel de intervención directa. Allí es un combate directo, si se quiere lo que llamamos cuerpo a cuerpo con la criminalidad. Usted no puede distinguir quién es criminal o no, salvo cuando sacan su arma y te disparan.

Entonces, ese tipo de connotación obedece a que el policía tiene que tener claro que él puede defenderse. Porque él no está yendo ahí porque él ha querido ir a cometer un crimen. Sino que está yendo ahí motivado por la seguridad nacional, motivado por cumplir su deber de guardar el orden público.

- ¿Y los excesos?

Esas herramientas se miran desde la connotación estrictamente funcional. Porque no es un tema de que usted está caminando y de pronto le apareció un problema y usted sacó el arma y lo disparó. O peor, como ha ocurrido muchas veces, en una fiesta, en reuniones, alguien lo mata al otro. Eso no tiene porqué pasar mínimamente por una revisión del ámbito del fuero policial militar. De ninguna manera. Pero lo otro sí, porque estás en un estado de emergencia.

Usted está yendo a hacer un operativo, pero no sabe que puede ser víctima de una emboscada. ¿Y qué va a hacer? O sea, va a respetar. Mientras te disparan y se escapan, tú no puedes dispararle.

- ¿Pero no está la justicia ordinaria?

Así dice el plenario que se desarrolló en la Corte Suprema, mirando la propiedad. Pero ese plenario está hecho para la vida cotidiana. No está hecho para los momentos de excepción. Entonces, nosotros, como Defensoría, sí creemos que hay que proteger al que está defendiéndonos a nosotros, que tenga las herramientas legales también para proteger. Sin que eso implique, perjudicar o irse por la tangente y cometer excesos que perjudiquen los derechos fundamentales de las personas. Eso nunca lo vamos a permitir.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.

