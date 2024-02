El futbolista Paolo Guerrero mostró las amenazas que recibió su madre a partir del anuncio de su llegada al club César Vallejo, cuyo presidente es Richard Acuña, hijo del excandidato presidencial Cesar Acuña. El futbolista admitió que no se siente tranquilo y apeló al apoyo de las autoridades a salvaguardar el bienestar de su familia.

UCV envía carta solicitando la presencia de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se presentó en América TV y contó que, luego de recibir amenazas a través de mensajes de texto de diferentes números, él y su madre conversaron con Richard Acuña sobre el tema. Posteriormente, el dueño de la UCV envió una carta solicitando la presencia del jugador para el 17 de febrero.

“Richard Acuña envió una carta donde se hacen los desentendidos pese a los mensajes que mi familia recibió. Me siento muy decepcionado. Pasan el tema por agua tibia”, dijo Guerrero, a lo que su abogado acotó: “Dicen que harían lo mismo que Paolo (César Acuña), él lo expresó, pero no hay consecuencia en los hechos”.

Detalles del contrato de Paolo Guerrero en UCV

Julio García, abogado de Paolo Guerrero, mencionó que en el documento, los directivos de UCV mencionan que “no hay una situación de fuerza mayor y si hubiese amenazas, no las constituyen”. En el caso de que el futbolistano asista al club, no podría jugar más, puesto a que “en la penalidad no hay un monto fijo”.

Guerrero reiteró que él sí esperaba jugar en el club UCV, pero teme por su seguridad y la de su familia: “más que el buen contrato, tenía ilusión de jugar en el Perú”.

Paolo Guerrero explica las razones por las que no jugará en la Universidad César Vallejo. El "Depredador" enfatiza las amenazas que recibió su madre ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/25Pxvn7sIP — Canal N (@canalN_) February 15, 2024

Amenazas a Paolo Guerrero

Durante la entrevista, el futbolista mostró los mensajes que le enviaron los extorsionadores a Doña Peta de diferentes números. Paolo Guerrero llamó a Christian Cueva para ahondar en el tema, puesto que en Trujillo, la inseguridad ciudadana se ha incrementado.

“Yo sé quienes son, no te preocupes. Voy a conversar con ellos. Aquí te daremos protección, si es el caso”, le dijo Cueva a Guerrero, pero al día siguiente recibe otro mensaje amenazándolo.

“Así me bloqueen, los voy a tener locos, a ti y a toda tu familia. La única solución es que me informen de tu salida en la mesa”, fue el último mensaje que Paolo Guerrero recibió, el 14 de febrero.

Acudió con las autoridades policiales, incluso conversó con el ministro del Interior solicitando su protección.

