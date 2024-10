El fin de semana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado respecto a la próxima apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que dio a conocer los avances de la nueva infraestructura, así como las medidas de seguridad que se instaurarán.

Señaló que el nuevo aeropuerto Internacional Jorge Chávez es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del Perú, con un avance que supera el 95 % y abrió la posibilidad de que este abra el 18 de diciembre.

“Tal como establece el contrato firmado entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP), deberá iniciar operaciones a más tardar a fines de enero del 2025. Sin embargo, LAP ha manifestado su interés de adelantar la apertura para el 18 de diciembre de este año”, anotó.

Al respecto, Martín La Rosa, CEO de la International Air Transport Association (IATA) para Perú y Bolivia, advirtió se están precipitando a que se produzca el quiebre del servicio total del terminal si es que se insiste en que este abra el 18 de diciembre.

“La posición de IATA es que se busque una buena fecha, incluso la de enero no sabemos si es una buena fecha, todo dependerá de las pruebas que se hagan. Hoy en día las pruebas no están avanzadas y no se pueden hacer de la forma como normalmente se hacen. A ello acompaña el incremento de la demanda por las fiestas navideñas el tráfico de la ciudad, las dificultades de acceso. Nos estamos precipitando a un quiebre del servicio total”, sostuvo La Rosa, en Canal N.

En esa línea, pidió buscar una fecha en la que puedan estar seguros que las cosas saldrán bien al 100%. “Las aerolíneas vamos a colaborar con la fecha que se determine, pero claramente no estamos de acuerdo con la fecha y creemos que eso se debe definir ya. No se puede esperar más. No se ha comunicado un adecuado plan de desvíos, no se han probado los procesos en el aeropuerto. Hay que hacer las cosas bien”, apuntó.





¿Qué sostuvo el MTC sobre el nuevo aeropuerto Jorge Chávez?

Añadió que para garantizar un tránsito vehicular fluido y seguro al nuevo terminal aéreo, el MTC ha instalado dos puentes modulares desde la avenida Morales Duárez. “Cada uno cumple con dimensiones reglamentarias de 81.9 metros de longitud y con doble vía. Un puente será exclusivo para el ingreso y otro para la salida, permitiendo así un flujo ordenado y eficiente”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay y aeropuerto Jorge Chávez: las claves de Gamarra Group

Detalló que estos puentes tienen una capacidad de carga de hasta 45 toneladas y una vida útil de 30 años con carga pesada; por lo cual soportarán, sin problema alguno, el tránsito previsto. “A la fecha, ya se encuentran totalmente implementados con sistemas de iluminación y señalización, a fin de garantizar un uso seguro y eficiente para los conductores”, refirió.

Señalización para optimizar el acceso

Para optimizar el acceso al nuevo terminal, el MTC a través de Provias Nacional ejecutará una serie de intervenciones en la Av. Morales Duárez, como la instalación de semáforos en puntos estratégicos, señalización de la vía, habilitación de giros en U, ampliación de un tercer carril y el recapeo de dicha vía, indicó el MTC.

Además, dijo que habrá una solución temporal para agilizar el tránsito entre las avenidas Elmer Faucett y Morales Duárez. “La mayoría de estas mejoras estará operativa antes del inicio de operaciones del nuevo terminal”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Manuchar Logistics y la inversión que alista para captar carga del puerto de Chancay

Agregó que que el MTC ha coordinado con la Municipalidad Provincial del Callao, para el mejoramiento urbanístico integral de la zona. Asimismo, el MEF ha transferido recursos para la intervención en la vía auxiliar en la Av. Morales Duarez, de competencia municipal.

Seguridad en el nuevo aeropuerto

Además, con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas externas del nuevo aeropuerto, el MTC, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), está trabajando en un convenio interinstitucional que permitirá la asignación de un servicio policial extraordinario para mantener el orden en los accesos y la seguridad en las vías aledañas.

“Inicialmente, se contará con un total de 124 efectivos policiales distribuidos en turnos que cubrirán las 24 horas, mejorando así la vigilancia, la fluidez del tránsito y la seguridad en toda la zona de influencia del nuevo aeropuerto”, explicó.

Finalemnte el MTC reiteró su compromiso de cumplir los plazos establecidos en el contrato para el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, que marcará un hito en la modernización de la infraestructura aeroportuaria del Perú, siendo uno de los proyectos más importantes para fortalecer la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del país.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.