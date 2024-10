La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) se sumó a los cuestionamientos ante las posibilidad de que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inicie sus operaciones el 18 de diciembre. Su gerente general, Carlos Gutiérrez, advirtió que sería riesgoso que se realice en fechas cercanas a las festividades de Navidad y Año Nuevo, por el incremento de la demanda de vuelos y la carga laboral de esas fechas.

“Esta fecha del 18 de diciembre, que está en plena temporada alta, conlleva a riesgos asociados muy graves si es que ocurre alguna disrupción en el servicio por cualquier evento que se pueda dar”, declaró en RPP.

Para ejemplificar la situación, Gutiérrez recordó que el lunes, 14 de octubre, durante los ensayos en las obras del nuevo aeropuerto, se registró una fuga en el sistema de abastecimiento de agua que ocasionó un aniego, afectándose dos zonas restringidas del primer piso.

“Son cosas que van a ir pasando y está bien que se vayan arreglando en la previa al inicio de operaciones (…). El problema es que no va a existir una marcha blanca, porque el planteamiento que está presentando el aeropuerto es el 17 de diciembre, el último apaga la luz y seis horas después se inicia operaciones en el nuevo terminal”, alegó.

“Fecha ideal no existe, pero sí hay fechas que son mucho más complicadas que otras, como puede ser diciembre”, añadió.

Accesibilidad al nuevo aeropuerto

El gerente de AETAI también indicó que no se tiene en cuenta la accesibilidad al nuevo aeropuerto ni las observaciones sobre eventuales problemas de tráfico y congestionamiento en la avenida Morales Duárez.

“Son 85 a 90 mil personas (entre pasajeros y turistas) que van a tener que movilizarse por esa única entrada. Eso ya se ha advertido hace tiempo; es más, el consultor de tránsito que hizo la revisión ha indicado que es seguro que vamos a tener problemas de tráfico y congestionamiento. Y a eso sumemos los problemas de inseguridad”, precisó.

“La experiencia para el turista y los trabajadores va a ser compleja”, agregó.

En esa línea Carlos Gutiérrez exhortó al MTC a respetar el acuerdo suscrito con LAP en abril de 2022, en el que – según dijo – se estableció que el inicio de operaciones va a ser el 30 de enero de 2025.

“Esto no deberíamos discutirlo, simplemente el MTC debe cerrar el tema y decir que se traslada al 30 de enero como está acordado y punto, y trabajar con eso y estar tranquilos, y en la eventualidad de que existan inconvenientes, tanto internos como externos, que no hagan que se inaugure ese fecha, se pudiese postergar”, apuntó.

IATA advierte que nuevo terminal del Jorge Chávez no estará listo en diciembre

Al respecto, Martín La Rosa, CEO de la International Air Transport Association (IATA) para Perú y Bolivia, advirtió se están precipitando a que se produzca el quiebre del servicio total del terminal si es que se insiste en que este abra el 18 de diciembre.

“La posición de IATA es que se busque una buena fecha, incluso la de enero no sabemos si es una buena fecha, todo dependerá de las pruebas que se hagan. Hoy en día las pruebas no están avanzadas y no se pueden hacer de la forma como normalmente se hacen. A ello acompaña el incremento de la demanda por las fiestas navideñas el tráfico de la ciudad, las dificultades de acceso. Nos estamos precipitando a un quiebre del servicio total”, sostuvo La Rosa, en Canal N.