Paola Lazarte, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), propuso ampliar el alcance del chatarreo a los vehículos que se encuentren derivados de procesos coactivos, en abandono y disponer los lineamientos para determinar su utilidad económica a través de tasadores.

Fue durante su intervención en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, donde el Gobierno central sustentó el proyecto de Ley N.° 5632-2023-PE que delega facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres ante la eventual llegada del fenómeno El Niño, entre otros.

En esa línea, Lazarte advierte que los vehículos de transporte público que superen los 15 años de antigüedad o que el monto de sus papeletas exceda su valor en el mercado puedan ser chatarreados.

Asimismo señaló que los proyectos de decretos legislativos están destinados a atacar de manera directa el tema de inseguridad ciudadana y contribuir a mejorar la seguridad vial en beneficio de la integridad de las personas.

Taxis por aplicativo

En otro momento, Lazarte dijo que propuso regular los taxis por aplicativos a través de la inscripción de los aplicativos que ofrecen estos servicios en la Superintendencia Nacional Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), a fin de establecer su responsabilidad legal.

Asimismo, dijo que es necesario implementar un régimen de sanciones que permita el bloqueo de estos aplicativos a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

“El Perú es la oveja negra en cuanto a regulación del taxi por aplicaciones. Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay regulan este tipo de servicio. Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación DIDI Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto”, indicó Lazarte.

Además, dijo que, debido a la alta incidencia de delitos y robos registrados a través vehículos menores, se ha propuesto la regulación para el transporte de carga en motocicletas y trimotos.

“Por ello, se plantea la aprobación de un protocolo de intervención entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos locales para la fiscalización subsidiaria de estos vehículos”, anotó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas AQUÍ. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.