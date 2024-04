Gestión conversó con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), quien se refirió a la caída del sector turismo.

El impacto al sector turismo en La Libertad

El turismo es el tercer pilar de ingresos de La Libertad (representa el 3% del PBI de la región), detrás de la minería (13%) y la agroexportación (6%).

El representante de la CCLL detalló también que La Libertad aportaba 4.8% al PBI peruano; sin embargo, este ha retrocedido a 2.4% al cierre del 2023. Ello, se debería, a la inseguridad ciudadana y la minería ilegal.

Muchos turistas han cancelado las reservas que tenían ante la preocupación de la seguridad ciudadana.

Alfonso Medrano indicó que en Trujillo hay alrededor de 1,100,000 personas, entre trujillanos y extranjeros “que quieren salir a divertirse, pero que no lo pueden hacer por la restricción del toque de queda del estado de emergencia”, medida que también impacta al comercio.

Como se sabe, en el estado de emergencia se restringen desde las 00:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. las actividades en discotecas, restaurantes, centros de recreación, etc. “Están perdiendo dinero, se están descapitalizando, e incluso consideran el cierre de sus locales por falta de ingresos”, lamentó.

“En una noche, se registran pérdidas de S/ 100,000. Podríamos decir que en los últimos 60 días, hay pérdidas de entre S/ 6 millones y S/ 7 millones. ¿De qué manera el toque de queda ha combatido a la delincuencia o al narcoterrorismo? Nosotros creemos que en nada”, agregó Medrano.



El trabajo de las autoridades del orden, ¿hay resultados?

Alfonso Medrano señaló que las Fuerzas Armadas y la PNP no estarían realizando “grandes” detenciones ya que observan que continúa la presencia de sicarios y la extorsión”.

En ese sentido, consideró que de nada sirve prolongar por 60 días más el estado de emergencia en La Libertad, si no se realiza un plan de inteligencia, que rinde cuentas de los resultados a la sociedad.

“El crimen organizado de los narcoterroristas en Pataz mueve alrededor de US$ 100 millones mensuales. De 500 socavones de oro ilegal, la Policía solo ha intervenido el 5% de estos, porque no tienen más recursos logísticos y porque no se sienten seguros en intervenir con sus armas de reglamento. No se les da la garantía y la seguridad jurídica para actuar como la Constitución ordena”, reveló.

El representante gremial también se refirió al ataque a empresas mineras en Pataz, como el caso de Poderosa, que tiene 14 torres derrumbadas.

“Cada torre cuesta entre US$ 30,000 a US$ 40,000, pero lo más peligroso es que han matado a 1,000 trabajadores en los últimos cuatro meses”, mencionó.

“El precio del oro está arriba de los US$ 1,300 la onza, es un precio exorbitante; un atractivo para los narcoterroristas”, sostuvo.

A las limitaciones de las autoridades del orden, dijo que se sumaría el rol que cumple la Fiscalía de la Nación. “Se necesita nombrar fiscales y jueces especializados, que no sean de nuestra región porque la mayoría están contaminados. El Poder Judicial y el Ministerio Público tiene que poner fiscales preparados con solvencia académica y moral para no dejarse corromper”.



Expectativas para el Turismo para el 2024

Para la CCLL, el feriado por Semana Santa fue positivo porque se movilizó el transporte terrestre y aéreo, pero no sería suficiente para alcanzar resultados positivos.

“Así como llegaron turistas, también se han anulado reservas de paquetes turísticos, en hoteles, restaurantes, servicios de taxi, visita a los museos y visitas a las huacas, y todo ello por la inseguridad”, precisó.

Sin embargo, Medrano no pierde el optimismo y espera que el gobierno levante el estado de emergencia y busquen otras opciones para combatir la inseguridad.

“Solicitamos que se anule el toque de queda. Esto va a permitir una inyección adicional de S/ 100,000 soles diarios, aproximadamente. La PNP anuncia que habrá importantes capturas. Tal vez en estos 60 días, con los cambios correctos, se combata la delincuencia y se reactive el turismo”, expresó.

En cuanto a los próximos eventos de la región, mencionó que están preparándose para un encuentro empresarial en los próximos meses: “Será como un CADE pequeño de toda la macrorregión norte, con expositores peruanos y extranjeros. Todo este tipo de eventos van a promover el turismo y el ingreso de dinero en nuestra región”.

