Problemáticas que impactan el turismo en Piura

Gestión conversó con Óscar Soriano, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, quien detalló la situación en la que se encuentra la ciudad, las principales limitantes y la proyección del turismo para este 2024.

Entre los factores que impactan el despegue del sector están las obras de infraestructura, entre ellas:

Aeropuerto de Piura

Las obras en el Aeropuerto de Piura continúan, pero se estima -en el mejor de los casos- que recién dentro de dos años finalicen con la construcción total.

“El Aeropuerto de Piura, que está a cargo de ADP, requería una pista de aterrizaje principal por la cantidad de vuelos que recibe Piura. Ya se está construyendo una pista alterna. Esta obra demorará un año y reparar la pista principal que demorará otro año más. Es decir, en dos años recién vamos a tener un aeropuerto en buenas condiciones”, indica Soriano.

A paso lento. “El ingreso al aeropuerto está intervenido por la Municipalidad de Castilla. Esa obra empezó a principios de año y no es que se esté construyendo una super autopista de nivel, solo se está haciendo la pista y el boulevard central, pero ya nos vamos por el cuarto mes y solo se han hecho tres cuadras”.

Las contrucciones del Aeropuerto de Piura presentan demoras. Foto: gob.pe

Estadio de Piura

Piura tiene dos equipos de futbol en primera división, pero cuando llegan a la región, no encuentran un estadio en óptimas condiciones para entrenar. Por ello, deciden ir a zonas como Sullana o Sechura, en donde sí hay estadios disponibles para que puedan entrenar.

“El estado de Piura estuvo cerrado hace varios años y en buena hora que ya se está habilitando. Ya empezaron las obras. Esperamos que a final de año esté operativo nuevamente”, mencionó Soriano.

Estadio Miguel Grau se encuentra en remodelaciones. Foto: gob.pe

Reconstrucción de calles

Luego de una fuerte temporada de lluvias, el municipio de Piura está realizando obras de reconstrucción, pero estas presentan demoras. Incluso, Soriano relata que hay zonas turísticas en las que no se ha iniciado algún proyecto.

“Se pueden ver acciones, pero estas no van de la mano con la premura y necesidad que tiene el sector privado. Los empresarios no puede esperar uno o dos años para que se reconstruya una calle, un parque, o que se hagan defensas ribereñas. El sector privado recupera más rápido sus hoteles, sus restaurantes, pero si no hay visitantes seguimos en lo mismo. La municipalidad sí tiene acciones, obras, pero no se siente el avance”, indica.

El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, comenta que para este 2024, se hizo el presupuesto para la construcción de las nuevas calles de Piura que incluían entre los planes: drenaje pluvial, cables aéreos subterráneos, entre otros. “Todo eso se va a hacer en el centro de Piura. También hay una zona donde se va a hacer un área peatonal, pero eso toma tiempo”.

“A principios de año nos reunimos con el alcalde y nos manifestó que entre marzo y abril iniciaban las obras. En marzo no inició, abril todavía está comenzando. Vamos a ver y ojalá, se dé inicio a las obras”, agrega.

Migración Ilegal

Óscar Soriano resalta que en las fronteras, tanto en Tumbes como en Piura, existen problemas de control migratorio debido al poco personal que está presente para realizar las inspecciones correspondientes. La revisión a los turistas puede durar hasta cinco horas, un proceso que da paso a la migración ilegal.

“Por un lado, se desborda el paso ilegal de turistas y, por otro lado, los turistas formales, que sí hacen su cola para ser registrados. El temor de estar cuatro o cinco horas es un problema que hemos expuesto a la Cancillería, como también al lado ecuatoriano. Hasta ahora no vemos una solución. Esto desanima a turistas formales que suelen venir de un sábado a domingo, porque pasan la mitad del tiempo haciendo cola de Migraciones”, menciona.

Limpieza de la ciudad

Piura requiere una campaña de sensibilización para cambiar la conducta de sus habitantes. La limpieza es un problema que todavía persiste y, a diferencia de las obras que tienen un plazo estimado, la cultura de los ciudadanos es un tema que requiere más acciones y tiempo para ver los resultados.

“Es la misma población la que ensucia y para ser una ciudad limpia, no se trata solamente de limpiar, sino de que no se ensucie y para eso se tiene que trabajar con la población. Ello no solo hace que los visitantes se queden menos tiempo, sino que no quieran venir porque el centro de Piura está en mal estado, no se puede pasear, no es cómodo. Además, se levanta mucho polvo, además de los huecos en las calles”, resaltó el representante gremial.

Parque de las Aguas captaría la atención de visitantes

Según el expediente técnico, el Parque de las Aguas de Piura tiene una inversión de S/ 14,611,094 y tiene un plazo de ejecución de seis meses. Contará con 12 piletas, un anfiteatro de 200 m², un patio de comidas, servicios higiénicos, una loza deportiva, un cerco perimétrico, entre otras zonas. Asimismo, dispondrá de áreas verdes con grass y plantas ornamentales.

Para Óscar Soriano el Parque de las Aguas de Piura “puede ayudar a decorar la ciudad, a que los turistas tengan algo que ver; sin embargo, la reparación de las pistas del centro es un tema que se requiere con urgencia”.

“Por un lado, vemos el Parque de las Aguas de Piura con buenos ojos porque es un elemento turístico que le va a dar realce y atractivo a la ciudad de Piura, pero no dejamos de tener los problemas de agua, desagüe que tienen muchos distritos de la ciudad, por eso es que están criticando al alcalde”, sostiene.

Aclaró que la obra “no será tan grande como el de Lima, será un poco más pequeño, pero bastante moderno”.

Parque de las Aguas en Piura espera atraer a más visitantes a la ciudad. Foto: gob.pe

¿Qué se espera en Fiestas Patrias?

Óscar Soriano resalta que, en Semana Santa, el sector de Piura ciudad ha registrado una ocupación del 35%, aproximadamente, y Piura playas entre 70% y 80%; pero, la proyección en Fiestas Patrias va a depender de cómo vaya el avance de las obras y las gestiones de promoción.

Es decir, las acciones que realice el gobierno regional y de las municipalidades serán determinantes para que los turistas retornen a Piura.

“Las cifras no son similares a las del 2022, pero hay que tener en cuenta dos cosas. En el 2022, estábamos saliendo de la pandemia y mucha gente estuvo esperando poder viajar y había mucho dinero en el mercado por la liberación de la CTS y la AFP, los préstamos reactiva. La gente tenía dinero y viajó; así, el 2022 fue mejor incluso al 2019, un año previo a la pandemia. El 2023 se nos cae por oleajes anómalos, el fenómeno Yaku, la epidemia de dengue, y eso fue casi cuatro a cinco meses. Eso hizo caer bastante a la ocupación”, recuerda.

No obstante, en el primer trimestre de este año la temporada no ha estado mala, según Soriano, “pero, tampoco ha estado buena como en su mejor año”.

Se tiene una proyección positiva para el turismo en Piura. Foto: gob.pe

Proyección del sector turismo para este 2024

Pese a los desafíos de la ciudad norteña, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura se mantiene optimista y confía que para fines del 2024 habrán mejoras.

“Tendríamos el aeropuerto en mejores condiciones, el ingreso al aeropuerto terminado, quizá las pistas del centro de Piura, también terminadas. Estamos haciendo mucha fuerza para que el tema de la limpieza sea prioridad de los gobiernos locales. Además, hay eventos internacionales que se desarrollarán”.

“En el sector de Piura playas, esperamos que la siguiente fecha pico sea Fiestas Patrias, o quizá las vacaciones escolares de mayo. A partir de junio inicia la temporada de avistamiento de ballenas. Se está pensando hacer un relanzamiento de la temporada, con mayor alcance al público objetivo y que pueda situarse en la zona de playas. Finalmente, tener un cierre de año con una ocupación del 90% o más, en zona de playas, y que con eso se cierre un año difícil”, indicó.

