El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, indicó que el 14% del PBI que genera dicha región está en la minería, y que la minera Poderosa, una de sus principales asociadas, está amenazada por la minería ilegal y las organizaciones criminales que operan en la zona, y que recientemente volaron con explosivos dos torres de energía.

Por ello, Medrano pidió al Gobierno que extienda el estado de emergencia por otros 60 días en la provincia de Pataz, donde opera la minera Poderosa, pues el comando integrado por la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) solo ha logrado cerrar 20 de los 500 socavones de los mineros ilegales.

“(La emergencia) tiene que prolongarse 60 días más porque lo que se ha hecho no es suficiente. Hay alrededor, en la provincia de Pataz, de 500 socavones. Solamente se han bloqueado de veinte. Del 100%, las Fuerzas Armadas y policía solo han hecho un 5%. La policía y Fuerzas Armadas está trabajando sin convicción y sin herramientas. No hay un plan de inteligencia con objetivo de seguimientos semanales o diarios. No tienen la logística, de tal manera que los narcoterroristas se están burlando de ellos”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Cabe recordar que el Ejecutivo decretó esta medida en febrero en esa localidad y la provincia de Trujillo ante el incremento de delitos conexos de la minería ilegal como la explotación sexual, el tráfico de armas e insumos químicos, el proxenetismo, entre otros.

La noche del último jueves se produjo un nuevo atentado en la minera Poderosa

¿Qué pasó en Pataz ?

El 4 de abril después de las 11pm, un grupo de criminales derribaron dos torres de alta tensión que alimenta de energía a dos bocaminas de Poderosa en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad.

“Lamentablemente hemos registrado la primera víctima mortal producto del ataque de los ilegales en las dos bocaminas. Además tenemos 2 heridos de bala”, informó el gerente de Asuntos Corporativos de la minera, Pablo de la Flor.

“Hemos estado insistiendo con la policía para que intervenga en la zona tomada por los ilegales, pero está no ha respondido. Son los propios mineros artesanales y nuestro personal de seguridad el que está tratando de repeler el ataque”, agregó.

La empresa señaló que ya llevan 14 torres dinamitadas.

El atentado ocurrió a pesar de estar en estado de Emergencia y contar con un contingente de más de 300 miembros de la Policía Nacional y del ejercito en la zona.

Cabe precisar que este nuevo ataque se produce poco tiempo después de que la policía evacuara a 150 efectivos de unidades especializadas que venían prestando servicios en Pataz y que aun no han sido reemplazados.