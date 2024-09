La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Lea Guayán Huaccha, respondió a las recientes críticas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respecto a la falta de fiscales en las unidades de flagrancia de Trujillo. En declaraciones para Exitosa, Guayán explicó que los fiscales están trabajando en otras dependencias policiales y que no solo se limitan a las unidades de flagrancia.

Además, indicó que los fiscales han estado atendiendo los llamados de la Policía Nacional del Perú (PNP) y acudiendo a un local proporcionado por el Poder Judicial, donde se abordan casos considerados más graves.

LEA TAMBIÉN: Pleno del Congreso aprueba sancionar a Susel Paredes y a Héctor Valer

Guayán también aclaró que las instalaciones de la unidad de flagrancia en Trujillo aún no han sido completamente ocupadas debido a que están en proceso de ser amobladas.

Según señaló, el presupuesto necesario para este fin llegó recién en julio, lo que ha generado demoras en la habilitación completa de los espacios.

“Esos ambientes están en proceso de ser amoblados porque el presupuesto asignado ha llegado recién en el mes de julio”, indicó Guayán. No obstante, subrayó que la ausencia de fiscales en la unidad de flagrancia no significa que no estén cumpliendo con sus labores, ya que continúan respondiendo a los llamados de la PNP.

LEA TAMBIÉN: PJ rechaza pedido de Mateo Castañeda para anular declaración de testigo protegido

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariño, ofreció una versión distinta sobre la situación, afirmando que los fiscales aún no han llegado a la unidad de flagrancia, a pesar de que ya cuentan con el presupuesto para su funcionamiento.

Burgos destacó la importancia de la flagrancia en los procedimientos judiciales, ya que permite un proceso inmediato sin la necesidad de llevar a cabo investigaciones adicionales. Según Burgos, “la flagrancia es un suceso policial fundamental donde nace la prueba del delito, ya no hay necesidad de hacer más investigación”.

Burgos añadió que el proceso inmediato en casos de flagrancia es una responsabilidad legal del fiscal, y que el juez es quien determina si un caso debe ser llevado a proceso inmediato. Ante esta situación, el magistrado reiteró la necesidad de que los fiscales comiencen a operar en las unidades de flagrancia lo antes posible.

LEA TAMBIÉN: Juárez contradice a Salhuana y asegura que no se revisará la ley del crimen organizado

Te puede interesar leer: