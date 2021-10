Perú







EsSalud: las cinco recomendaciones clave que brindó la OCDE para reducir la colusión Diseñar mejores licitaciones no implica que las de EsSalud no sean malas, pero sí hay maneras de hacerlas más competitivas. Un consejo es no solo acotar las licitiaciones al precio, sino también en calidad. Hay licitaciones donde el precio no puede responder a las necesidades de EsSalud, señaló, Despina Pachnou, experta en competencia de la OECD