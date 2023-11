El Black Friday se celebra en Estados Unidos este viernes 24 de diciembre, por lo que las ofertas y descuentos en compras aumentan. Si bien se puede adquirir los productos viajando a EE.UU. , también las plataformas de comercio electrónico es una buena alternativa para realizar dichas compras.

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció algunas recomendaciones para que los productos, que no superen los US$ 2,000, puedan llegar al país en menor tiempo posible y sin complicaciones.

Compras por Internet

La Sunat explicó que, antes de comprar un producto del exterior, debe ingresar al “asistente aduaneros” para informarse sobre las mercancías cuya i mportación e ingreso al país están prohibidas , como en el caso de las autopartes usadas o bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”.

También mencionó que deberá conocer qué productos requieren de autorización de otra entidad para ingresar a nuestro país como:

Smartphones y demás celulares: Aunque la mayoría están homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), antes de hacer una compra debe ingresar aquí y al lista do de solicitudes para verificar que el equipo móvil ya cuente con certificado de homologación para no realizar dicho trámite.

Cabe indicar que los celulares para uso personal (hasta 5 unidades) podrán ingresar si se encuentran homologados, de exceder dicha cantidad deberá contar con un permiso de internamiento del MTC.

Medicinas y equipos médicos: Requieren la autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que puede tramitarse en línea ingresando a aquí .

Foto: Sunat

De acuerdo con el Oficio N.º 355-2018-DIGEMID-DG-EA/MINSA se permite el ingreso de hasta 4 unidades de cosméticos o productos sanitarios para uso personal sin el requisito del Registro Sanitario.

También, los alimentos y bebidas que se deseen comercializar necesitan de la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

La Sunat mencionó que los productos con un valor de hasta US$ 200 están exonerados de impuestos. Siempre que las mercancías ingresen al país a través de la empresa de servicio postal nacional (SERPOST), como también de las empresas de servicio de envíos de entrega rápida (Courier).

Ingreso al país mediante equipaje

La entidad explicó que, en caso los ciudadanos realicen sus compras en Estados Unidos u otro país y que, a su retorno, requieran ingresarlos al Perú, deben tener en cuenta lo siguiente:

Cada pasajero puede traer bienes para su uso y consumo, así como, obsequios por un valor que no superen los US$ 500 dólares y que se advierta no serán destinados al comercio. Puede revisar la normativa vigente aqui.

Asimismo, se permite el ingreso libre de impuestos de dos teléfonos celulares y una laptop . Para que no exceda ese límite, es preferible que registre, al salir del país, los equipos (teléfono y laptop) que lleva consigo, acercándose, horas antes de su vuelo, a la oficina de Aduanas ubicada en el Salón de Llegadas Internacionales. La Sunat mencionó que todo equipo móvil debe estar homologado.

Para mayores facilidades, la Sunat compartió la lista de productos permitidos y las condiciones de ingreso establecidas para cada uno en el portal “ Bienvenido al Perú” .

