LEA TAMBIÉN: Embarcaciones deportivas de extranjeros podrán ingresar al país sin pagar tributos

Actualmente, más de 130 celulares iPhone 15 fueron confiscados por Aduanas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “se mantiene en calidad de custodia 136 equipos “iPhone 15″ de los modelos A2846, A2847, A2848, A2849 y A3108 destinados principalmente a los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico, China continental, Hong Kong y Macao”, indicó la mencionada entidad en un comunicado.

Esto se debe a que el MTC todavía no ha emitido el certificado de homologación correspondiente a este celular, por lo que Aduanas impide su ingreso al país. En consecuencia, la venta del iPhone 15 es restringida en el Perú.

Aduanas retiene el celular iPhone 15 por falta de certificado de homologación. Foto: Difusión

Importancia de la homologación de smartphones

Gestión conversó con Virginia Nakagawa, socia de Nakagawa Consultores Regulatorios, quien detalló la importancia de que estos aparatos sean homologados por la mencionada cartera.

“La homologación implica que se revisan sus características técnicas de dicho equipo, y se salvaguarda que no vaya a causar interferencias con otros equipos que ya estén en el País. Esta función es muy importante, porque si ingresan equipos de telecomunicaciones que se interfieran entre sí: nadie podría hablar por teléfono y afectará la calidad del servicio y de las propias empresas. La homologacion se hace por modelo y, una vez aprobad, todos los equipos de ese mismo modelo, ya se entienden homologados en virtud del primer certificado emitido”.

Por otro lado, César Álva, socio del área de comercio exterior y aduanas de la firma de abogados Muñiz, indica que “el MTC debe analizar la ficha técnica para revisar cómo está hecho el producto y determinar si no interfiere con el espectro radioeléctrico. Aduanas solo es cumplidora de las leyes sectoriales; mientras que no se obtenga la homologación, las personas que están trayendo los equipos no van a poder ingresarlo”.

El Decreto Supremo N° 019-2019-MTC indica que el solicitante debe debe ser

Las casas comercializadoras de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que cuenten con registro vigente ante el Ministerio .

. Los fabricantes y constructores de equipos y/o aparatos nacionales de telecomunicaciones.

Cualquier persona natural o jurídica, salvo que el equipo y/o aparato a homologar realice emisiones radioeléctricas, en cuyo caso se exigirá que previamente cuente con título habilitante de concesión, autorización o registro de valor añadido, de casa comercializadora, otorgado por el Ministerio, en los casos que corresponda.

realice emisiones radioeléctricas, en cuyo caso se exigirá que previamente cuente con título habilitante de concesión, autorización o registro de valor añadido, de casa comercializadora, otorgado por el Ministerio, en los casos que corresponda. Cualquier persona natural o jurídica, para el caso de equipos terminales móviles para uso personal.

Como bien lo dice el tercer caso, es necesario que quien requiera homologar el celular iPhone 15, presente un document otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En medio de este proceso, surge una confusión para los importadores que esperan vender estos dispositivos a nivel nacional. Mauricio Jiménez, cofundador de Quempo, una empresa importadora de Estados Unidos, relata que “en el decreto legal en el proceso de homologación, indica que cualquier usuario puede homologar el dispositivo que quiere ingresar al país, presentando la certificación retenida por el MTC; sin embargo, ahora el MTC indica que el proceso de homologación sea realizado únicamente por la marca, Apple”.

Debido a esta normativa y a la retención del iPhone 15 por Aduanas, el 4 de octubre, Apple, a través de una firma de abogados en el país, envió un comunicado al MTC incluyendo la información requerida para iniciar con el proceso.

Apple envió un comunicado al MTC para iniciar con el proceso de homologación del iPhone 15. Foto:

¿Cómo solicitar la devolución del iPhone 15?

El proceso de homologación demora de 15 a 30 días; sin embargo, se espera que con el pronunciamiento de Apple, este plazo pueda disminuir, pero ¿qué sucederá con los equipos que se encuentran retenidos por Aduanas?.

César Álva indica que, “el problema que tienen los ciudadanos es la importación técnica de acceso, lo cual requiere el MTC para homologar un producto, pero los importadores no tienen esta información. Normalmente, son las empresas las que hacen o piden el certificado de homologación”. Una vez que el MTC emita la certificación, los propietarios deberán hacer lo siguiente.

“Ir a la Sunat y presentar la autorización respectiva. Para efectos de liberar el producto, deben pagar los tributos de importación que le corresponde; siendo iPhone, tienen que pagar el 18% más el IGV, pero dependería de cómo haya sido la situación”.

Las versiones Pro del iPhone 15 verían colores más oscuros debido a la carcasa de titanio. Foto: Apple

Yoana Vida, jefa de la división de equipajes de la Sunat, se pronunció sobre cómo retirar el iPhone 15 de Aduanas y ella, al igual que César Ávala, expresó que “va a depender mucho de la situación de cada pasajero. Hay casos en los que se solo se requiere de un certificado de homologación y el celular va a ser devuelvo sin pagar ningún tipo de multa o de tributos; pero hay otros casos en los que, al haber excedido la cantidad de bienes inafectos (más de 7 unidades), el usuario deberá cancelar los tributos correspondientes”.

Sin embargo, es importante mencionar que, al tratarse de bienes amparados en comprobantes de custodia, no aplica ningún tipo de multa y en ningún caso, la Sunat efectuará el cobro por temas de almacenaje.

Por otro lado, se sabe que Aduanas retiene los artefactos durante 30 días o hasta que se presente el certificado de homologación. De no regular el proceso, los artefactos quedarían en posesión de la mencionada entidad, refiere Mauricio Jiménez.

“En el caso del iPhone 15, ya que hay varios usuarios perjudicados, Aduanas ha mandado un comunicado indicando que el plazo de 30 días no va a ser aplicado y que no habrá un tiempo límite para recogerlo”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Apple lanza actualización para resolver sobrecalentamiento del iPhone 15

Una posible solución al problema en la retención de dispositivos

Virginia Nakagawa recuerda que, en el 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó cambios normativos en la Ley N° 28008 y considera que “es más saludable separar los regímenes que se están mezclando”.

Ella explica que previo a ello, la normativa permitía que una persona ingrese uno o dos equipos personales sin estar homologados. “Creo necesario que se retome esta posibilidad, y la persona en el Aeropuerto, suscriba una declaración jurada. A través de esa declaración jurada, la persona acepta que su equipo no va a recibir los mensajes de emergencia de INDECI que sea transmitidos por el Sismate. Eso sucede en muchos países”.

Por otro lado, Virginia Nakagawa apunta a la modificación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) que fue incluido también en el 2019.

“En este registro se incluye la obligación de que los equipos estén homologados en dicho sistema, pero ese es un sistema que se maneja a través de ‘listas blancas’ y ‘listas negras’, con Osiptel y el Ministerio del Interior, para la seguridad ciudadana. Mientras que la homologación es un tema técnico de naturaleza distinta, y en vista a las afectaciones que se puede generar en los usuarios, consideró que se evalúe retornar al sistema anterior (separar lo que tiene naturaleza distinta)”, puntualizó.

Virginia Nakagawa aconseja al MTC para evitar gran cantidad de dispositivos retenidos por Aduanas. Foto: GEC

LEA TAMBIÉN: Apple enfrenta demanda antimonopolio contra Apple Pay

Otro punto en discrepancia: se vende el iPhone 15 pese a la falta de homologación

Puesto a que este proceso finalizará en un plazo de 15 a 30 días, hay empresas que se encuentran en estado de ‘pre venta’ del iPhone 15. Es decir, el usuario deposita un monto de dinero determinado y, cuando Aduanas realice la entrega con el certificado de homologación, se le hará la entrega del producto.

Por otro lado, no es la única modalidad que está vigente en el mercado peruano. Se identificaron empresas que ya se encuentran vendiendo el producto, es decir, muestran el iPhone 15 a través de sus redes sociales, muestran el dispositivo en su despectivo empaque y fuera de ello, e incluso, proceden con la entrega al cliente que lo solicitó, pese a no estar homologado.

¿Qué sucedió? El fundador de Quempo intuye que “probablemente, Aduanas no esté haciendo la verificación exhausta para todas las personas que ingresen con este dispositivo al aeropuerto. Puede que algunas personas lo han comprado en Estados Unidos y al llegar al aeropuerto no pasan por el escaner”.

Virginia Nakagawa considera que esta venta es un “delito” y advierte sanciones para las empresas que están procediendo con ello: “Si las personas naturales compran entre producto antes de su proceso de homologación, no pueden pasar al Perú con ese equipo. Este proceso es una obligación en la normativa, es decir, hay una infracción. En el caso de que vendan equipos sin estar debidamente homologados, puede haber una retención de equipos ”.

Venta del iPhone 15, sin estar homologado en Perú, está penado. Foto: EFE

Por su parte, César Álva, como abogado especialista en Aduanas refiere que estos productos, al no haber sido registrados por la administración aduanera a través de una declaración, son utilizados para la venta. Es decir, tuvieron que importar el iPhone 15 con una declaración del valor de los productos.

“No se puede operar si los productos no pasan por los inspectores; en este caso, debieron pasar por un proceso de importación. Si no se hizo es porque ingresaron ilegalmente al territorio”, sentenció.

El experto hace alusión a la Ley N° 28008, Ley de los delitos Aduaneros, Capítulo I “Contrabando”, la que menciona que “el que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.

A su vez, indica que también podría aplicarse el Capítulo V “Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas”. la cual indica que “quien utiliza cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a dos UIT cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 12 años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa”.

“También se incauta la mercadería”, agrega Carlos Álva. Deribar estas acciones dependerá del valor que tengan los productos que haya ingresado al Perú.

Sin embargo, el vendedor no es el único que comete un delito, sino también el comprador. En su caso, se aplicaría el Capítulo III de la Ley N° 28008, Ley de los delitos Aduaneros, la “Receptación Aduanera” informa que: “El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a dos UIT y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.

LEA TAMBIÉN: Apple y Goldman casi lanzan herramienta de compra y venta de acciones para iPhone

Lanzamiento oficial del iPhone 15

Gestión también conversó con Juan Piccini, gerente de iShop en el Perú, para conocer si posición frente a la retención del iPhone 15 en Aduanas. Frente a ello, indicó que “el MTC todavía no nos ha avisado sobre la comercialización del iPhone 15 en el país. Hay empresas que se han tratado de adelantar y por eso hay estos problemas en la Aduanas”.

Por su parte, considera que el proceso de homologación no está tardando, ya que, años anteriores, el MTC ha demorado el mismo plazo de tiempo en anunciar el ingreso de este dispositivo.

“Históricamente, el lanzamiento se hace a finales de octubre, inicios de noviembre. Este año no debería ser la excepción. Estamos prontos a lanzar el dispositivo tan pronto como Apple nos de el visto bueno. Es muy probable que lo lancemos el 27 de octubre”.

Finalmente, Juan Piccini se dirigió a los fieles de Apple que, pese a la ausencia del certificado de homologación, están adquiriendo sus dispositivos de manera ilegal: “Hay mucha demanda a nivel global y hay restricciones. Las cantidades siempre son limitadas al principio y yo sugiero que, tan pronto esté disponible en nuestras tiendas, los clientes se acerquen o los adquieran a través de la página web”.

“En iShop vamos a tener una de las mejores ofertas en el país, un financiamiento de 24 meses sin interés en los equipos, tendremos trading, los clienten van a dejar sus equipos (desde el iPhone 11) como parte de pago y toda la línea de accesorios. Además, tenemos técnicos certificados y asesoría personalizada”.

iShop proyecta lanzamiento del iPhone 15 para el 27 de octubre. Foto: Bloomberg

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.