Tanto el INEI como el BCR elaboran informes sobre el mercado laboral, pero utilizan distintas metodologías. El primero, lo hace basado en su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) y produce dos informes técnicos, uno para Lima Metropolitana –de periodicidad mensual– y otro a nivel nacional –de periodicidad trimestral–. Por su parte, la autoridad monetaria se concentra en el empleo formal y su fuente de información es el sistema de planillas electrónicas de la Sunat. Lo que tienen en común es que sus resultados son un barómetro de la economía del país.

El reciente informe a nivel nacional del INEI revela que la población ocupada (con empleo) solo aumentó 0.2% en el segundo trimestre, respecto del mismo periodo del 2023. Esto a pesar de que en abril y mayo el PBI creció más de 5%, respecto de los mismos meses del 2023, y también se expandió en junio, aunque a una tasa bastante modesta. Si bien en el segundo trimestre el número de personas con trabajo se incrementó, también lo hizo el desempleo: pasó de 5.3% a 5.9%. Esta aparente contradicción responde a varios factores. Por ejemplo, la población económicamente activa (PEA) no es un número estático.

Y cuando la economía está en recesión o enfriada, muchas personas deciden dejar de buscar empleo porque la probabilidad de que lo encuentren es cercana a cero, y se suman a la “No PEA”. En el segundo trimestre, ese grupo creció 3.1% (238,300 personas), mientras que la PEA solo se expandió 0.8%. Un reflejo de que la economía peruana aún no se recupera es que, en el segundo trimestre, la No PEA equivalía al 42.5% de la PEA, cuando en el mismo periodo del 2019, esa tasa era 28.7%. Este considerable aumento de la población que no busca empleo explicaría la reducción del empleo informal.

Según el reciente informe del BCR sobre empleo formal, con el resultado de junio, “continúa la recuperación del empleo formal”. Sin embargo, esa expansión estuvo desacelerándose: en abril, la variación de los últimos doce meses fue 3%, pero pasó a 1.9% en mayo y 1.5% en junio. Un detalle que el reporte omite, es que el empleo formal en el sector público es el que más ha estado creciendo, pero sus datos a mayo mostraron que el empleo formal en el sector público creció 2.9%, frente a apenas 0.7% del generado por el sector privado (gestion.pe 01/08/2024). De hecho, la participación del empleo formal del sector público dentro del total ha estado al alza. Esta situación está ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos fiscales y ponen en peligro la meta de déficit fiscal para este año.