Las autoridades japonesas pusieron una cerca para bloquear un mirador popular con vista al monte Fuji para evitar que los turistas se reunieran allí. En Seúl, pronto se impondrá un toque de queda a las cinco de la tarde para los visitantes de un vecindario histórico de la capital surcoreana.

Durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, muchos predijeron que el turismo jamás se restablecería. Pero ahora, los vacacionistas están de vuelta. Según ONU Turismo, una agencia multilateral, los viajes de este año alcanzarán los 1500 millones, un ligero aumento en comparación con 2019.

El dólar, que se mide contra una canasta de divisas, vale más que en cualquier otro momento de los últimos veinte años, excepto un periodo de cuatro meses en 2022, lo que significa que los estadounidenses tienen muchas ganas de viajar. Esto debería ser grato para las ciudades y países que visitan. Los turistas aportan dinero y usan pocos de los servicios financiados por los contribuyentes.

De hecho, los funcionarios de los bancos centrales y los ministerios de finanzas celebran esta afluencia, con discreción, aun mientras los electores presionan a los políticos para que disuadan a los turistas (con impuestos) y limiten las cifras de visitantes.

Los destinos conocidos en Europa ven cómo se dispara el número de turistas. Los viajes a Grecia, el mercado de más rápido crecimiento en el sur de Europa, se elevaron un quinto en el primer trimestre de 2024, en comparación con el año anterior. Se pronostica que el gasto de los visitantes en Portugal sea un 20% más alto este año que en 2019. Para encontrar un crecimiento aún más impresionante, hay que ver a los países en desarrollo, y mucha gente lo hace.

Más de la mitad de los diez destinos de más rápido crecimiento se encuentran en mercados emergentes, donde los visitantes pueden sacarle el mayor provecho a su presupuesto y se crean industrias turísticas de la nada. En el primer trimestre de 2024, la cantidad de vacacionistas en Albania y Arabia Saudita se duplicó, en comparación con hace cinco años. Las visitas a República Dominicana y Turquía también se han disparado.

El turismo representa el 3% del PBI global, un importante 6% del comercio transfronterizo y da empleo al equivalente de la población total de Estados Unidos, lo cual significa que su expansión transformará la actividad económica y será positiva para los presupuestos gubernamentales. El año pasado, las economías tanto de Grecia como de Portugal y España crecieron a un ritmo del 2% o más, contra un promedio del 0.4% en toda la Unión Europea.

Si se adopta la definición más amplia posible, un 20% de la economía de Albania ahora depende del turismo, dos puntos porcentuales más que hace cinco años. En Arabia Saudita, la contribución de este sector al PBI creció un tercio en el transcurso del año pasado. Las vacaciones son un negocio serio.

El turismo, como cualquier otra exportación, genera ingresos nacionales. A diferencia de los consumidores de otras exportaciones, los turistas viajan al país de origen para consumir sus productos, no a la inversa. Bienes y servicios que no suelen comercializarse, como una paella en la playa, se vuelven una moneda de cambio.

En la mayoría de los lugares, los comensales extranjeros pagan impuestos de consumo, aunque usen pocos servicios públicos, a menos, claro, que los camarones hayan estado en mal estado. Aunque hay repuntes de costos, como solicitar fuerzas policiales adicionales en el verano, también hay un aumento de beneficios, como el hecho de que los turistas compren boletos de tren en las horas de menor demanda, cuando de otro modo los vagones irían vacíos.

El problema es que los ingresos fiscales más elevados ofrecen beneficios imprecisos, mientras que los costos del turismo se concentran. En Barcelona, a los residentes les molestan las multitudes, las calles sucias y los precios altos, así como la venta de cannabis en las tiendas y los recuerditos de mal gusto. La situación de Mallorca es “insoportable”, dice Joana Maria, quien organiza protestas locales contra los turistas. En temporadas altas, la población de la isla puede aumentar de 1 millón a 1.4 millones de habitantes.

Algunos economistas también están preocupados. Conforme el auge del turismo continúa, abarca una porción más grande del capital y la mano de obra de una economía. Los detractores comparan esto con una especie de “mal holandés”, en el que el rápido crecimiento de un sector de exportación impide que crezcan otras industrias de mayor valor agregado.

Según Giuseppe Di Giacomo de la Universidad de Lugano y Benjamin Lerch del Departamento Federal de Finanzas de Suiza, el crecimiento del turismo en Italia de 2010 a 2019 redujo la demanda de educación, lo cual provocó una disminución en las inscripciones universitarias y en las tasas de estudiantes que concluyen sus estudios.

Servir pizza a turistas hambrientos parece una gran manera de ganarse la vida a los 20 años, pero a sus 40, un mesero agotado quizá desee haber terminado esa licenciatura. El sector turístico depende de muchos trabajadores mal pagados cuya productividad aumenta muy poco, lo cual significa que a los países en desarrollo no les conviene quedarse atrapados en ese negocio.

Los formuladores de políticas quieren usar esta bonanza a su favor y tener contentos a los lugareños. Desde Portimão, una hermosa ciudad playera en Portugal, hasta Poole, que también tiene playa y se ubica en el Reino Unido, destinos de toda Europa hacen que los visitantes paguen más impuestos, con el fin de racionar el acceso y mejorar la infraestructura. Algunos lugares quieren atraer turistas más adinerados; otros buscan reducir el número general de visitantes.

Los pasajeros de los cruceros no suelen ser bien recibidos, ya que se aglomeran en las calles sin siquiera tener la decencia de hospedarse en un hotel o consumir en un restaurante. En 2025, Grecia planea limitar el número de atraques de barcos, ya que las llegadas de pasajeros aumentaron un 50% el año pasado. En las ciudades donde las rentas son altas, como Barcelona y Lisboa, los gobiernos están reprimiendo los alquileres a corto plazo.

En algunos lugares, los impuestos turísticos son demasiado efectivos. El crecimiento rotundo de los mercados emergentes se debe en parte a que los viajeros buscan opciones más baratas. Estos destinos no suelen tener museos que exhiban tesoros robados de otras partes del mundo ni espectáculos únicos de Broadway; en cambio, suelen atraer a los turistas con ofertas que se pueden intercambiar con más facilidad, como playas y alcohol.

Festus Fatai Adedoyin de la Universidad de Bournemouth y sus coautores descubrieron que en un destino así, las Maldivas, cada incremento del 10% en impuestos reduce un 5.4% la llegada de turistas, lo cual coarta una industria que contribuye casi una tercera parte del PBI.

Por el contrario, en lugares con atracciones únicas, es menos probable que los impuestos alejen a los turistas. Entre una fila larga de visitantes fuera de una casa diseñada por Antoni Gaudí, un famoso arquitecto catalán, la canadiense Nina Tavolder comentó que no la disuadió el cargo de 4 a 7 euros (4 a 8 dólares) que le cobran por noche. Eligió visitar Barcelona por su cultura, gastronomía y vida nocturna: “No consideramos no venir por el impuesto”.

Un estudio de 2019, a cargo de Song Haiyan de la Universidad Politécnica de Hong Kong y coautores, reveló que los impuestos más altos a las tarifas aéreas, un tipo de impuesto turístico, no afectaban el gasto en general, sino que solo modificaban los presupuestos. Quienes pagaban más por sus vuelos gastaban menos en hoteles y comidas. Como lo dijo Jordi Valls, uno de los tenientes de alcalde de Barcelona, el flujo de turistas es “imparable”.

Aunque es poco probable que los turistas dejen de visitar ciertos lugares debido al alza de precios, podrían cambiar su manera de visitarlos. Este verano, Venecia experimentó con una tarifa de entrada de 5 euros para quienes visitan la ciudad solo por el día y piensa duplicarla, con la esperanza de motivar a los turistas a pasar la noche ahí. Las autoridades japonesas, por su parte, impusieron un gravamen por congestión de 2000 yenes (US$ 13) a partir del 1.° de julio en un sendero que suele estar muy concurrido en el monte Fuji, en un intento de hacer que los turistas tomen otras rutas y liberen la carga ambiental. Copenhague ofrece comidas gratis y pases a museos a los turistas que usan el transporte público y ayudan a mantener limpia la ciudad.

Vale la pena tratar de hacer funcionar el turismo, en lugar de limitarlo lo más posible. Si los visitantes provocan que se eleven los precios locales, también harán que aumenten los salarios, señala Chloe Parkins de la consultora Oxford Economics. Los gobiernos pueden hacer más para recibir a los extranjeros, tanto con la construcción de infraestructura como con normas de planeación más relajadas.

Por ejemplo, las rentas no aumentarían tan rápido en Barcelona, si la oferta de viviendas respondiera a la demanda extranjera y local. De hecho, la historia nos demuestra que los ingresos del turismo se pueden invertir en infraestructura y sectores de mayor valor agregado, como ha sucedido en Italia y, más recientemente, en México. En la mayoría de los casos, las vacaciones de verano pueden ser un momento alegre para todos.

