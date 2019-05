Fiebre de alternativas a la carne ha llegado para quedarse

Las recientes y jugosas valoraciones de los productores de alternativas a la carne de origen vegetal como Beyond Meat Inc. podrían ser solo el comienzo. Barclays Plc dice que es posible que el sector alcance un valor de US$ 140,000 millones en 10 años.

Esto representa una cuota del 10% del mercado mundial de la carne de US$ 1.4 billones, frente a menos del 1% en la actualidad, según un informe del 22 de mayo. El banco basó su análisis en el modelo de crecimiento de sectores similares, tales como los productos lácteos de origen vegetal, la cerveza artesana o los vehículos eléctricos.

"Dado que los consumidores son cada vez más conscientes de los impactos ambientales, en los animales y en la salud y bienestar derivados del consumo de carne tradicional, creemos que hay suficientes pruebas que indican que las carnes alternativas no son simplemente una moda pasajera", dijo Barclays en el informe.

Tyson Foods Inc., el principal procesador de carne de Estados Unidos , dijo la semana pasada que su producto de alternativa a la carne, que aún no ha salido al mercado, podría convertirse en una "marca de mil millones de dólares", por lo que el informe de Barclays llega en medio de una creciente participación de los inversores en el sector. Los consumidores ya están interesados, y cada vez más personas optan por comer menos carne.

Si bien los principales impulsores del cambio están relacionados con el medio ambiente y la salud, el crecimiento de alternativas a la carne se reducirá al sabor y al coste, dijo Barclays. Los productores también tienen que crear productos que atraigan al grupo que come más carne: los hombres de 14 a 70 años. "La adopción exitosa de carne alternativa por este grupo podría resultar en el éxito de la categoría", dijo el banco.

Los primeros indicios para el sector son buenos, con una reacción positiva de los consumidores a las alternativas vegetales para carne picada, salchichas y hamburguesas , dijo el banco, aunque los chuletones podrían ser difíciles de replicar.