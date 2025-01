Estados Unidos impuso la semana pasada las sanciones más agresivas y ambiciosas hasta la fecha contra la industria petrolera rusa, que apuntó a grandes exportadores, compañías de seguros y más de 150 petroleros. Un grupo de países de la Unión Europea se propone seguir su ejemplo introduciendo nuevas restricciones al gas natural y reforzando la aplicación de un límite al precio del petróleo.

El diferencial de precios del WTI —la diferencia de precio entre los barriles para entrega en el primer y segundo mes— se cotizó en su nivel más alto desde agosto, en una señal de tendencia alcista a corto plazo.

Las opciones sobre petróleo adquieren un tono alcista | La prima de las opciones de compra sobre las opciones de venta opuestas ha aumentado

La fortaleza se produjo cuando la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, dijo que Canadá debería prepararse para aranceles del 25%, sin exenciones para el petróleo, una vez que Trump asuma la presidencia la próxima semana, más de la mitad de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, la mayor parte de Alberta.

Mientras tanto, las sanciones contra Rusia, que se aplican justo antes de que Trump asuma el cargo, ponen el foco en India y China, y las refinerías podrían verse obligadas a buscar suministros alternativos. India emergió como un comprador vital de crudo ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, y China es el mayor importador de petróleo del mundo.

“Las nuevas sanciones estadounidenses a la industria petrolera rusa fueron más allá de lo esperado”, dijeron analistas de Morgan Stanley, entre ellos Martijn Rats. “Tomará algún tiempo digerir estas medidas, pero esto crea riesgos a la baja para el suministro de petróleo, al menos por un tiempo”.

En China, las refinerías independientes de Shandong celebraron reuniones de emergencia para tratar de averiguar si aún podían recibir crudo en ruta cuando se anunciaran las sanciones, según los operadores. En la India, los responsables de las refinerías dijeron que se preparaban para una interrupción importante, que podría durar hasta seis meses, y el país planea rechazar los petroleros sancionados por Estados Unidos.

El crudo ha tenido un fuerte comienzo de año, con ganancias impulsadas por el clima más frío y la caída de las reservas estadounidenses y especulaciones de que los funcionarios Trump podrían endurecer las restricciones a los flujos procedentes de Irán en los próximos meses.

El amplio paquete de sanciones de la administración saliente de Biden amenaza con provocar nuevas perturbaciones, cambiando potencialmente el marco del mercado para OPEP+ ya que la alianza planea comenzar a flexibilizar las restricciones a la producción a finales de este año después de una serie de retrasos.

Gatos para bombas de aceite. Fotógrafo: Ian Tuttle/Bloomberg

El salto de los precios también puede suponer un desafío para los banqueros centrales, incluidos los de la Reserva Federal, si conduce a una inflación más persistente. Los inversores han estado reduciendo sus expectativas sobre el ritmo de los recortes de las tasas de interés por parte de la Fed este año, en vista de que la economía de Estados Unidos se muestra robusta y las presiones sobre los precios persisten.

Si bien sigue siendo incierto cómo afectarán las restricciones a los flujos reales de crudo para productores, transportistas, operadores y usuarios, ya fueron evidentes algunas señales tempranas de perturbación. Tres petroleros que transportaban más de 2 millones de barriles de petróleo ruso flotaban en aguas frente a la costa este China después de haber sido sancionados.

Entre los bancos, Citigroup Inc. dijo que hasta el 30% de la llamada flota sombra de petroleros rusos podría verse afectada, amenazando hasta 800,000 barriles diarios, aunque la pérdida efectiva puede ser menos de la mitad. Goldman Sachs Group Inc. dijo que no había cambiado sus expectativas para el suministro ruso, ya que el crudo podría tener un precio aún más barato para incentivar la compra.

Más sanciones, mayor precio

El gobierno estadounidense anunció el viernes nuevas sanciones contra el sector energético ruso para golpear “la mayor fuente de financiamiento del Kremlin” en su guerra contra Ucrania.

El Departamento del Tesoro detalló una serie de sanciones contra dos de las principales firmas rusas del sector, Gazprom y Sourgoutneftegaz.

También apuntó contra unos 200 petroleros y de transporte de gas que operan desde Rusia, considerados parte de una “flota fantasma” de Moscú para evadir sanciones occidentales.

Londres sancionó igualmente a las dos empresas que producen más de un millón de barriles de petróleo por día, equivalentes a unos US$ 23,000 millones anuales.

LEA TAMBIÉN: Caen transferencias por explotación de petróleo y gas natural en Perú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió la decisión ya que supone un “golpe significativo a la base financiera de la máquina de guerra de Rusia”.

“Podríamos perder una parte de la oferta rusa en el mercado mundial, en vista de la amplitud del anuncio”, sostuvo John Kilduff, de Again Capital.

“El mercado sabe a qué punto los rusos y los iraníes lograron contraatacar” y esquivar las sanciones en los últimos años, dijo Kilduff. Pero “esta vez, podrían realmente concretarse”, añadió.

“Los compradores de petróleo en China e India hacen todo para comprar antes de las sanciones”, sostuvo en una nota Phil Flynn, de Price Futures Group.

El Kremlin consideró el lunes que las medidas anunciadas contra su sector energético van a “desestabilizar” los mercados mundiales de energía.

“El impacto a mediano plazo de las nuevas medidas no está claro”, matizó Tamas Varga, de PVM, quien observó que cualquier “penuria tangible” de crudo “podría ser cubierta” por la capacidad ociosa de la OPEP y sus aliados en la Opep+.

Con información de Bloomberg y AFP

LEA TAMBIÉN: Petrotal evaluará bloques XCVII y XCVIII y extenderá exploración en Lote 107