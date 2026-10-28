La plataforma de alquiler turístico Airbnb anunció el miércoles que retendrá 10 centavos de dólar de los ingresos generados por cada reserva para financiar su asociación de alojamiento de emergencia, sin aumentar el precio para los viajeros.

La empresa, acusada regularmente de contribuir a reducir la oferta de vivienda para los residentes locales, aspira así a aportar US$ 500 millones a Airbnb.org en cinco años, según un comunicado de prensa.

Airbnb asegura que recortará su margen y que “este nuevo modelo de financiación no aumentará el precio pagado por los viajeros ni reducirá los pagos a los anfitriones. Los viajeros y los anfitriones no necesitan inscribirse ni realizar ningún trámite”.

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“Esto va a aumentar considerablemente nuestra capacidad para ayudar a la gente, porque va a aportar muchos más recursos”, celebró ante la AFP Christoph Gorder , director ejecutivo de la asociación, que hasta ahora se financiaba con donaciones de Airbnb y campañas de recaudación de fondos.

Fundada en 2020 tras varios años de donaciones informales de noches de alojamiento, Airbnb.org permite alojar a damnificados (de huracanes, incendios, o desastres de ese tipo), refugiados y, desde hace un año, a personas que se desplazan por motivos médicos.

El sistema funciona en forma de créditos que se ingresan en la cuenta de los beneficiarios, identificados gracias a asociaciones y entidades locales.

Bonus track: Airbnb alista su salida a Wall Street y se estima que se dará entre este año y 2020. Expertos dicen que la empresa vale US$29,300 millones y el debut en bolsa la haría crecer a US$50,000 millones. (Foto: Reuters)

“Este año, la asociación ha proporcionado alojamiento temporal gratuito en respuesta a más de 200 catástrofes, frente a solo ocho en 2023”, y en 16 países, señala Airbnb.org, que menciona en particular noches de alojamiento para las personas evacuadas durante los incendios en Gironda este verano en el suroeste de Francia.

Esto representa alrededor de 100,000 estadías para 2026, según Christoph Gorder, quien afirma que la asociación debe “multiplicar por 10 su impacto de aquí a cinco años”, hasta alcanzar 1 millón de pernoctaciones ofrecidas al año.

“Ahora estamos en posición de ampliarnos a diferentes causas, y la violencia intrafamiliar será la próxima”, añadió el director ejecutivo.

Por otra parte, Airbnb anunció en septiembre el lanzamiento de un fondo para la construcción de viviendas, dotado inicialmente con US$ 250 millones y con la ambición de alcanzar los US$ 5,000 millones de inversión en los próximos diez años.

Elaborado con información de AFP