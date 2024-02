La inflación en Argentina se moderó en enero pero en 12 meses el aumento de precios supera el 250%, una de las tasas más altas del mundo.

Según cifras oficiales, la inflación de enero alcanzó 20,6%, por debajo del 25.5% de diciembre, pero con un índice interanual de 254.2%.

Los rubros con mayores aumentos en enero fueron bienes y servicios, con 44.4%, transporte (26.3%), comunicación (25.1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (20.4%), según el instituto oficial de estadísticas Indec.

El índice de precios al consumidor de enero coincidió con las estimaciones previas que había hecho el gobierno del ultraliberal Javier Milei, en torno del 20%, en un contexto de “estanflación” -estancamiento económico con inflación- anunciado por el propio presidente a poco de asumir.

Tras la devaluación de 50% del peso en diciembre, la liberación de casi todos los precios de la economía y los primeros ajustes de tarifas de transporte y servicios públicos, la inflación mensual se mantiene próxima al récord histórico de febrero de 1991 (27%).

“Poco para festejar”

“Hay poco para festejar con una inflación en esos niveles, sobre todo porque en diciembre los salarios se movieron por debajo del 9% y en enero más cerca del 15%, pero también por debajo de la inflación”, resumió el economista Hernán Letcher.

El gobierno había iniciado su gestión con una inflación de 25.5% en diciembre, que llevó la de todo el año pasado a 211.4%.

“Con lo que estamos haciendo en materia fiscal, monetaria y cambiaria, nosotros estamos bajando la tasa de inflación. La (inflación) mayorista ya se está desplomando”, había dicho Milei durante su reciente gira por Israel e Italia.

Según el Indec, el kilo de pan costó en el país 1,214 pesos (US$ 1.3 al tipo de cambio oficial), el litro de leche 842 pesos (US$ 0.95), el kilo de azúcar 1,180 pesos (US$ 1.47), el aceite de girasol 2,630 pesos (US$ 2.98) y la carne molida 3,469 pesos (US$ 3.93).

“Algunas cosas que comía antes no las como ahora, como el queso y la carne”, dijo Elsa González, una jubilada de 74 años.

En promedio, el rubro de salud registró un aumento mensual de 20.55%.

“Con los medicamentos diarios, ahora tengo que tomar la mitad de la pastilla o menos de lo que tomaba antes por el precio”, relató de su lado Ramón Zamudio, de 70 años, un encargado de limpiar y cuidar un edificio en el centro de Buenos Aires .

El ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó que la inflación será menor en febrero y en marzo. “Ya está bajando”, afirmó.

Canasta básica

En sus dos meses de gestión, el gobierno lanzó una ambiciosa desregulación de la economía, en busca de reducir al mínimo el rol del Estado, bajar la inflación y alcanzar la estabilidad.

Milei dictó para ello un mega decreto con modificaciones de normas y leyes, entre ellas un capítulo laboral cuya aplicación dejó provisoriamente sin efecto la justicia.

En paralelo, envió una “ Ley Ómnibus ” de más de 600 artículos que tras arduos debates con aliados y opositores terminó naufragando en el Congreso.

Caputo aseguró que adoptará otras medidas ejecutivas para alcanzar este año la meta de “déficit cero” comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al reflotar un programa crediticio por US$ 44,000 millones.

La CGT, principal central sindical del país, organizó una huelga general de 12 horas en enero y anunció que pedirá un aumento de 85% del salario mínimo, actualmente de US$ 158,000 pesos (US$ 179.5).

El Indec fijó este miércoles la canasta básica alimentaria en 285,561 pesos (US$ 324.5) y la canasta básica total en 59,.823 pesos (US$ 674.7).

