El presidente de Argentina, Javier Milei, desde Medio Oriente, mandó a retirar el proyecto de la “Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” cuando se enteró de que volvería a comisión. Esta situación está generando dudas e incertidumbre entre los inversores y la diplomacia extranjera, según el diario El Cronista, respecto a un eje central de la gestión: la viabilidad concreta de llevar por la vía de decretos el plan económico del Gobierno para que Argentina salga de una vez de la crisis.

A esto se le suma el DNU (Decreto de necesidades y urgencias), con 300 artículos, que avanzó con una fuerte apertura de la economía, pero que cosecha objeciones en los tribunales con acumulación de amparos. Sin ir más lejos, la reforma laboral incorporada en el DNU está frenada en los tribunales y muchas empresas no saben cómo actuar.

En enero, la inflación en Argentina se moderó pero en 12 meses el aumento de precios supera el 250%, una de las tasas más altas del mundo, de acuerdo a cifras oficiales.

Esta tarde, la expresidenta argentina Cristina Kirchner acusó al mandatario ultraliberal de poner a Argentina al borde del shock y lo calificó como un “showman-economista”, en un documento que publicó en sus redes sociales.

También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien llamó “artífice del endeudamiento serial del gobierno de (el expresidente) Mauricio Macri” (2015-2019), de quien también fuera ministro cuando el país acordó un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares.

Al respecto, Caputo consideró a Kirchner responsable de generar “todo el déficit fiscal de los últimos 16 años”.

La carta por la dolarización

El empresario Steve Forbes lanzó una carta abierta de advertencia al presidente Javier Milei que luego subió a YouTube. En esta, valora su condición favorable al libre mercado, pero alertó sobre la necesidad de avanzar de manera urgente en la dolarización de la economía y en la reducción de impuestos.

Ante el documento del empresario estadounidense, la reacción del gobierno no se hizo esperar.

El ministro de Economía de Milei, ‘Toto’ Caputo argumentó en sus redes sociales que “las declaraciones de Steve Forbes muestran que Javier Milei es una de las cinco personas mas influyentes del mundo”.

El editor y ex candidato presidencial republicano le indicó a Milei que: “sobre sus hombros descansa no solo el futuro de su país, sino también la causa de la libertad y los mercados libres en todo el mundo”.

“Desde su victoria electoral, se le ha inundado con una avalancha de advertencias de que no es posible dolarizar la economía. Este coro de detractores está equivocado. Totalmente equivocado. Puede hacerlo ahora. Los opositores afirman que Argentina no posee suficientes dólares estadounidenses para cambiarlos por pesos. No es cierto. Su gobierno ya tiene a mano billetes verdes más que suficientes para comprar cada billete y moneda de peso en circulación y le sobra mucho dinero”, señaló.

Forbes marcó que aquellos que se muestran preocupados por la dolarización “pasan por alto un hecho enorme: el pueblo de Argentina ya tiene decenas de miles de millones de dólares estadounidenses escondidos, tanto en el extranjero como debajo de los colchones en el país. Cada vez más transacciones en Argentina se están llevando a cabo con dólares o denominadas en dólares”.

“Señor presidente, si no dolariza inmediatamente la economía, no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía de libre mercado tan necesaria para un mundo mejor. Suyo en libertad, Steve Forbes”, concluyó.

Fuente DF SUB