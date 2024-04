La Feria del Libro de Buenos Aires, que celebra en 2024 su cuadragésima octava edición, hace gala de su resiliencia en un momento de “datos desalentadores” para la venta, debido a la crisis socioeconómica que vive Argentina, y apela a su “gran capital”, que es “la gente” que la visita.

Estas palabras fueron pronunciadas este jueves por el escritor Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, durante un encuentro con la prensa para dar a conocer detalles de la próxima edición del certamen, que se celebrará en la capital argentina del 25 de abril al 13 de mayo.

Esta 48a. edición, que será inaugurada por la escritora argentina Liliana Heker, de 81 años, contará con Lisboa como ciudad invitada de honor e incluirá homenajes a los autores argentinos Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar -por el 110° aniversario del nacimiento de ambos y el 25° de la muerte del primero-, al dibujante Joaquín Salvador Lavado ‘Quino’ y a su personaje más inolvidable, Mafalda.

La niña más irreverente de las tiras cómicas cumple en 2024 sesenta años, ya que la primera vez que apareció en una publicación fue el 29 de septiembre de 1964; por ello, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires organizará un homenaje tanto a ella como a su creador.

Momento de crisis

“Sabemos que muchos no van a poder comprar un libro”, indicó Vaccaro, quien explicó que, no obstante, “sin la gente, no habría feria” y detalló varias iniciativas para fomentar la venta mediante bonos y descuentos.

Según explicó, una gran cadena de venta de libros difundió recientemente datos sobre un descenso de entre el 25 y el 30% entre enero y marzo del presente año, por lo que, aseveró, “la Feria no va a escapar de eso”.

Además, el presidente de la Fundación El Libro se mostró bastante crítico con el Gobierno argentino, que, tras la llegada del libertario Javier Milei al poder, por primera vez no formará parte de los pabellones de la feria.

“Hay en el imaginario colectivo una sensación de que este Gobierno es sumamente hostil a todas las manifestaciones culturales”, afirmó.

Quienes visiten el certamen podrán disponer de alrededor de 430 expositores que ocuparán unos 15.000 metros cuadrados en La Rural, el predio para ferias de Buenos Aires, así como participar en innumerables actividades, como cuentacuentos, diálogos entre escritores o muestras fotográficas.

Como novedades en la Feria del Libro, según detalló Ezequiel Martínez, director general de la Fundación, habrá un espacio para la literatura de los pueblos originarios, denominado ‘La palabra indígena’, y un debate final, en el que participarán reconocidos periodistas e intelectuales argentinos para hablar sobre la financiación de la cultura.

Autores como el francés David Foenkinos, la ecuatoriana Mónica Ojeda, la china Zhao Si, las españolas Elvira Sastre y Sonsoles Ónega, la uruguaya María Lourdes Ferro o el italo-colombiano Walter Riso estarán presentes en la feria.

También los argentinos Eduardo Sacheri, Liliana Guerreiro, Claudia Piñeiro o Gabriel Rolón integrarán distintos paneles o harán presentaciones de libros.

Lisboa tendrá presencia en un gran pabellón de color lila, en alusión a la flor del jacarandá, “que une a los argentinos y los portugueses”, indicó Martínez, quien agregó que la selección de escritores realiz por la delegación portuguesa hizo hincapié en “las nuevas generaciones a las que les cuesta cruzar el charco”.

Además de músicos portugueses que amenizarán la feria y protagonizarán eventos paralelos en otros espacios de Buenos Aires, como el Teatro Colón o la Usina del Arte, quienes acudan al predio ferial podrán trepar a un vagón de tranvía, en cuyas ventanas (pantallas) podrán disfrutar de imágenes de las rúas lisboetas.

