En medio de una crisis inflacionaria, el Gobierno de Argentina comenzó a dar señales de apertura comercial con el destrabe de los procesos de importación, lo cual podría ser beneficioso para las exportaciones peruanas, indica un reciente reporte de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

A fines del 2023, se publicó la Resolución Conjunta 5466/23 de la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que modificó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), eliminando los permisos para importar que establecían un trámite de hasta 60 días para dar la autorización.

Luego de esto, el pasado 18 de marzo se promulgó una resolución que suspende por 120 días el cobro de la percepción del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado (IVA) para 3,564 partidas arancelarias que pertenecen a diversas categorías de la canasta básica, entre ellas alimentos, bebidas, artículos de aseo, insecticidas y medicamentos.

Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo el plazo de pago de productos importados de 120 días, que regía en plazos de 4 cuotas, a solo 30 días. Con estas medidas, buscan generar una competencia de precios ante una mayor oferta de productos extranjeros.

¿Qué impacto tendría en el Perú?

Aunque el año pasado las exportaciones no tradicionales del Perú a Argentina fueron 9.4% más bajas que en el 2022, al llegar a sumar solo US$ 173 millones, ComexPerú indica que, teniendo en cuenta las nuevas condiciones y la lista de partidas beneficiadas, hay productos peruanos que tienen potencial para exportarse al país vecino, pero que aún no son parte de lo que se envía.

“Ante este escenario, se tornaría atractivo para el sector exportador peruano incursionar con algunos productos, entre ellos las naranjas frescas, las conservas de atún, las preparaciones para lavar (detergentes), los champús y la pasta dental”, indican.

Recientes medidas establecidas para las importaciones en Argentina generarían oportunidades comerciales para el Perú, indica ComexPerú.

Los datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) muestran que en el 2023, Argentina compró al exterior naranjas frescas, por un valor de US$ 2.9 millones (104%); conservas de atún, por US$ 86.7 millones (0.3%); detergente, por un valor de US$ 105 millones (1%); champús, por US$ 41.3 millones (1.5%); y pastas dentales, US$ 28.5 millones (42.1%).

ComexPerú indica que también se podría mejorar la participación del Perú en el mercado de exportaciones a Argentina con mayores envíos de cacao en polvo, paltas frescas, calamares y potas congelados, y papel higiénico.

Cabe mencionar que, acorde al ITC, el año pasado Argentina importó cacao en polvo por US$ 61.7 millones (15.9%), paltas frescas por US$ 57.2 millones (1.9%), calamares y potas congeladas por US$ 1.7 millones (-43.09%), y papel higiénico por US$ 12.2 millones (32%).

El gremio recuerda que el Perú tiene un Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur, del cual Argentina forma parte, por lo que todos nuestros productos tienen preferencias arancelarias, lo que significa que no pagan arancel en destino y se generan precios competitivos para los consumidores.

