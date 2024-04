La construcción y la industria están en auge en esta área metropolitana de 2.2 millones de habitantes, que incluye partes de Misuri y Kansas. La construcción de una planta de baterías para Panasonic Holdings Corp. requerirá 2,000 trabajadores, según estimó un representante del consejo sindical local, y Meta Platforms Inc y Alphabet Inc. invertirán casi US$ 2,000 millones en conjunto en nuevas instalaciones en la región. En los últimos cinco años, las empresas han anunciado inversiones por US$ 9,000 millones, según un grupo de desarrollo local.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas , cree que los inmigrantes con permiso de trabajo podrían ayudar a paliar la escasez de mano de obra que se ha producido en un momento en que su ciudad registra uno de los crecimientos económicos más rápidos de la región. Eso también podría ayudar a aliviar la carga de ciudades como Nueva York, que han tenido dificultades para proporcionar vivienda y asistencia a una cantidad sin precedentes de recién llegados, muchos de ellos solicitantes de asilo procedentes de América Latina.

La economía de Kansas City es especialmente atractiva para los obreros, con una base industrial sustentada por plantas de Ford Motor Co. y General Motors Co. y una gran industria de fabricación de alimentos. En medio del auge de la construcción, más del 70% de los contratistas de Misuri y Kansas dicen que no encuentran trabajadores.

“Necesitamos muchos más empleados”, afirma Lucas. “Si hay gente dispuesta y preparada para trabajar, creo que puede haber un lugar para ellos”.

Lucas dijo que ha estado en contacto con los alcaldes de Nueva York y Denver, otro punto crítico para la llegada de inmigrantes, para elaborar estrategias sobre cómo identificar a los trabajadores que puedan querer ir a Kansas City. Señaló que la ciudad probablemente sabrá después del Día de los Caídos (que este año se conmemora el 27 de mayo) cuál podría ser su capacidad para apoyar a los recién llegados. La ciudad de Topeka (Kansas), a unos 100 kilómetros al oeste de Kansas City, también ha tratado de atraer a inmigrantes para ayudar a paliar la escasez de trabajadores.

Por supuesto, Lucas cree que los inmigrantes necesitan más ayuda para establecerse. La ciudad está estudiando formas de proporcionar alojamiento y otro tipo de apoyo, como capacitación y servicios de idiomas. El presupuesto 2024-2025 destinó US$ 1 millón a programas de realojamiento a corto plazo, salud y capacitación para refugiados y migrantes.

Quinton Lucas Photographer: Bing Guan/Bloomberg

Los inmigrantes que solicitan asilo suelen tener derecho a recibir una autorización de trabajo 180 días después de solicitar el estatus legal. Otra opción para los inmigrantes de algunos países, entre ellos Venezuela, es solicitar el estatus de protección temporal. La ciudad de Nueva York dice que casi 190,000 inmigrantes han pasado por su sistema de admisión desde principios de 2022, mientras que Denver registra alrededor de 41,000 llegadas de este tipo.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, dijo que cuando los inmigrantes obtienen permisos de trabajo, son requeridos de inmediato.

“En cuanto podamos obtener autorización de trabajo para las personas, esto pasará de ser una crisis a una oportunidad”, dijo Johnston. “En las conversaciones que tengo con los recién llegados dicen: ‘Lo único que quiero es un trabajo’, recibo los mismos pedidos todo el día de líderes empresariales que dicen: ‘Tengo puestos de trabajo disponibles que no podemos cubrir, ¿puedo contratar a la gente que ha llegado?’”

Ralph Oropeza, gerente comercial del Greater Kansas City Building & Construction Trades Council, afirma que el mercado laboral es tan ajustado que los miembros del sindicato que viajan pueden encontrar trabajo fácilmente en la zona, incluso con sus US$ 150 por día y horas extras, además de los salarios normales.

“Si la gente tiene documentación que acredite que puede trabajar, podemos ponerla a trabajar”, dijo. “No estamos atendiendo a inmigrantes, sino a personas”.

