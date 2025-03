Influir en las personas no se trata de manipular, sino de inspirar y conectar. Scott Mautz, reconocido orador y formador, ha identificado 6 frases clave que pueden transformar la manera en que te comunicas. Ya sea en el trabajo o en tu vida personal, estas expresiones tienen el poder de generar confianza, motivar y dejar una impresión duradera. ¿Listo para mejorar tu liderazgo con simples pero poderosas palabras? Aquí te las comparto.

1. “¡Buen trabajo! En concreto...”

A todo el mundo le gusta recibir elogios, pero los que realmente influyen son aquellos que van más allá del simple reconocimiento. Mautz lo llama ”aliento informado”— un elogio respaldado por razones específicas.

Por ejemplo, en vez de decir solo “¡Buen trabajo!”, puedes decir: “¡Buen trabajo! Te esforzaste mucho estudiando para ese examen, abordando material complicado y perseveraste hasta superarlo”. La clave está en la especificidad: le da credibilidad al elogio y motiva a la persona a repetir la acción positiva.

2. “Cuéntame más”

Uno de los secretos para ganar influencia es escuchar de verdad. Según revela Mautz a CNCB Make It, piensa en lo bien que se siente cuando alguien realmente presta atención a lo que dices y en lo frustrante que es cuando no lo hacen.

Cuando escuchas a alguien, tienes dos objetivos principales: Comprender lo que dice y mostrarle que te importa y que estás realmente involucrado.

Pequeños cambios en la forma en que elogiamos, escuchamos y pedimos ayuda pueden hacer una gran diferencia en nuestras relaciones. | Crédito: Freepik

3. “¿Serás un líder en esto?”

La clave está en el pequeño cambio de palabra: “serás” en lugar de “puedes ser”. La influencia a menudo está en apelar a la identidad de las personas.

No pidas ayuda, pide a alguien que sea un ayudante. No pidas que lideren, pídeles que sean líderes. No pidas que escuchen, pídeles que sean oyentes.

A la gente le gusta que la asocien con cualidades positivas, señala el experto. De hecho, estudios psicológicos han demostrado que cuando se apela a la identidad en lugar de la acción, las personas responden mejor.

4. “Esa es una buena idea la que tienes”

Aquí, la clave está en las palabras “tú tienes”. Esto refuerza el sentido de propiedad sobre la idea y motiva a la persona a desarrollarla.

Si alguien propone algo que también habías pensado, podrías tratar de apropiarte de la idea o podrías decir: “Esa es una buena idea la que tienes. Vamos a ponerla en práctica”. De esta manera, asocias su iniciativa con la tuya, generando colaboración en lugar de competencia.

Aplicar estas frases te ayudará a generar confianza, motivar a otros y fortalecer tu impacto como líder. | Crédito: Freepik

5. “¿Puedo recibir tu consejo?”

No es lo mismo pedir ayuda que pedir consejo. Cuando pides consejo, la persona se siente valorada y se involucra más en el proceso, dice Mautz.

Al pedir consejo, estás activando un mecanismo psicológico poderoso: el interlocutor ahora ve las cosas desde tu perspectiva y se siente más inclinado a apoyarte. Además, se genera un lazo de confianza y reciprocidad.

6. “Estaré encantado de ayudarte con eso”

La generosidad es una herramienta de influencia muy poderosa, asegura Mautz. Cuando ayudas a alguien con algo importante para él, es más probable que esa persona también quiera ayudarte en el futuro.

Pero ojo, no se trata de esperar algo a cambio de inmediato. Se trata de generar una cultura de apoyo mutuo y buena voluntad que, a la larga, te hará una persona con mayor influencia.