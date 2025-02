Cuando se trata de entrevistar a candidatos para un puesto de trabajo, cada reclutador tiene su propio conjunto de criterios. Pero, si hay alguien que sabe exactamente qué buscar, esa es Micha Kaufman, CEO de Fiverr, la plataforma global que conecta freelancers con empresas que necesitan servicios específicos.

A lo largo de los años, Kaufman ha tenido la oportunidad de entrevistar a innumerables candidatos, y a pesar de las diferencias en habilidades y experiencias, hay tres rasgos que siempre destacan en sus entrevistas. Según Kaufman, los candidatos que poseen estos atributos no solo sobresalen en sus roles, sino que tienen muchas más probabilidades de alcanzar el éxito. ¿Cuáles son estos tres rasgos? Te los cuento a continuación.

Los tres rasgos que definen a un candidato exitoso

En cuanto a lo que busca en un empleado, Kaufman destaca tres rasgos principales que considera fundamentales para el éxito: instinto asesino, agilidad y curiosidad. Según Kaufman, estos atributos son esenciales para crear un equipo ganador.“Creo que estos son los tipos de atributos que se necesitan si se quiere crear un equipo ganador”, afirma la experta a CNBC Make It.

Pero, ¿qué significa realmente cada uno de estos rasgos y por qué son tan importantes para el éxito en el trabajo? Vamos a desglosarlos:

Para Kaufman, el instinto asesino es tener una conexión profunda con la misión de la empresa. “Es poder entender la visión de la marca que hay detrás de todo lo que quieres hacer”, explica, “y hacerla tuya, aplicándola en todo lo que está bajo tu control, y a veces, hasta en lo que no lo está”. Es como una estrella del norte que guía a quienes tienen este rasgo, porque hacen lo que sea necesario para resolver los problemas de la empresa. “No fracasan”, asegura Kaufman.

El instinto asesino implica entender profundamente la misión de la empresa y trabajar incansablemente para lograrla. | Crédito: Freepik

La agilidad se trata de saber adaptarse. Cuando Kaufman lanzó la iniciativa Fiverr Go, pudo ver esta agilidad en acción. “Los que no se asustan, sino que realmente valoran la oportunidad, y en lugar de centrarse en los problemas y desafíos, piensan en cómo hacer que suceda, esos son los trabajadores ágiles”. Un proyecto grande y ambicioso “solo es posible con personas que no son rígidas”, señala Kaufman.

La agilidad se refiere a la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos desafíos, mientras que la curiosidad impulsa a los empleados a investigar y resolver problemas con un enfoque basado en el conocimiento. | Crédito: Freepik

Por último, Kaufman busca empleados con curiosidad. “Quiero personas que se pregunten por qué las cosas funcionan como funcionan”, dice. “Tienen curiosidad por entender por qué la gente se comporta de una cierta manera”. Estas personas tienen un hambre de conocimiento que las lleva a investigar a fondo cualquier problema laboral. Y una vez que lo entienden, son capaces de encontrar las soluciones.