Si alguna vez te has sentado frente a tu computadora, has mirado tu currículum y has pensado: “Esto parece más un libro que un resumen”, tranquilo, no estás solo. Es fácil caer en la trampa de querer meter absolutamente todo lo que has hecho en la vida, pero la verdad es que un currículum kilométrico puede jugar en tu contra.

Los reclutadores no tienen tiempo ni ganas de leer páginas y páginas de información. Así que, si tu CV parece una novela, es momento de hacer algunos recortes estratégicos. ¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, Madeline Mann, coach de carrera y CEO de Self Made Millennialm, ha revelado lo que debes hacer si tu currículum es demasiado largo.

“Quieres que tu currículum sea una página de ventas, no una página de Wikipedia”, dice Mann a Businees Insider. Muchos creen que mientras más detalles agreguen, mejor impresión causarán. Pero, según Mann, los empleadores buscan información clave y concreta, generalmente la que ya está en la descripción del puesto. “No deberían tener que jugar a las adivinanzas para encontrar lo importante”, advierte.

Mantener tu currículum conciso y relevante es esencial para captar la atención de los reclutadores. | Crédito: Freepik

Enfócate en lo más importante

Jasmine Escalera, experta en carreras de LiveCareer, aconseja a los candidatos estructurar su currículum con secciones bien definidas para que sea más fácil de leer. Su recomendación es ir de arriba hacia abajo, comenzando con un resumen profesional. A diferencia del clásico “objetivo” que solía ir al inicio, este resumen debe enfocarse en cómo puedes aportar valor a la empresa, en lugar de solo hablar de lo que buscas, explica Escalera.

Después de detallar tus habilidades, es recomendable que quienes buscan trabajos donde los resultados se pueden medir —como en ventas o marketing— incluyan una sección de logros profesionales. Luego, describe tu experiencia laboral y, al final, tu formación académica.

La IA no siempre ayuda

Aunque la inteligencia artificial (IA) puede ser útil para redactar y mejorar currículums, Mann advierte que su uso puede tener desventajas. Según Mann, la IA tiende a generar currículums demasiado genéricos, ya que se basa en una amplia gama de recursos existentes, muchos de los cuales siguen enfoques tradicionales y poco personalizados. Esto puede resultar en documentos que no destacan las habilidades y logros únicos del candidato, disminuyendo su impacto ante los empleadores.

Aunque la inteligencia artificial (IA) puede ser útil para redactar y mejorar currículums, también presenta ciertos riesgos. | Crédito: Freepik

Dos páginas, no más

Durante años se ha aconsejado a los trabajadores principiantes que redujeran su currículum a una página. Los trabajadores más experimentados, se suele decir, deberían limitar su CV a dos páginas y no superar las tres. Ese consejo sigue siendo válido.

Fíjate en tu experiencia más reciente

Mann sugiere que los empleadores se enfocan principalmente en tu experiencia más reciente. Por lo tanto, es recomendable destacar en tu currículum los últimos diez años de trayectoria o tus cuatro empleos más recientes. Para experiencias anteriores, basta con mencionarlas brevemente, ya que detallar trabajos de hace más de una década puede no ser relevante para los reclutadores. Además, durante las entrevistas, es preferible centrarse en logros recientes, ya que retroceder constantemente más de diez años podría ser contraproducente.