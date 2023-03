Una vida más acelerada y llena de pendientes hizo que diferentes personas se preocupen por crear aplicaciones que ayuden a organizar el día a día.

Es por ello que hoy traemos 12 apps disponibles en Android y iOs que ayudarán a hacer más sencillo dividir la vida laboral, educativa, personal y familiar.

Google Calendar. De las aplicaciones más clásicas y que vienen preinstaladas en el celular. Te permite agregar reuniones, recordatorios y con tipos de visualizaciones diferentes, según se acomode mejor. Lo mejor de todo es que se conecta con la cuenta de Gmail, donde se te avisará de los eventos que has programado.

Google Keep. La aplicación está pensada para tomar notas y organizarla por colores cada una de ella. Lo mejor de todo es que hay listas que puedes compartir y editar con terceros. Asimismo, se puede dibujar, dejar que la app transcriba por ti o añadir fotos para que todo esté más ordenado.

Al contar con la sincronización activa, puedes mantener la información en tu celular y en tu ordenador al mismo tiempo.

Google Task. Una aplicación muy sencilla donde te recuerda tareas que debes realizan en el día. Eso sí, en este software no se pueden incluir gráficos, ni reportes de la gestión de tiempo.

Notion. En el 2022 se convirtió en una de las aplicaciones más populares. Te ayuda a crear tableros, listas de tareas, bloques y administrar pagos, ingresos, egresos. Eso sí, se recomienda seguir algunos tutoriales para entender cómo hacerlo funcional para ti.

TickTick. Es de las apps que más funciones tiene. Cuenta con nuevas tareas con comando de voz, establecer una firación para cada actividad, utilizar recordarios y crear listas de inteligentes. Uno de sus detalles más interesantes es un temporizador que te mantiene enfocado en las actividades.

Monday. La aplicación perfecta para un líder o persona que está a cargo de un equipo. Con ella puedes darle seguimiento a todas las actividades pendientes, se trata de una de esas apps que optimiza la productividad.

Focus To Do. Una aplicación con la técnica pomodoro, donde puedes trabajar en bloques de 25 minutos seguidos, con descansos cortos de 5 minutos. Además, se puede planificar las tareas, establecer recordatorios y bloquear tu teléfono para no tener interrupciones.

Trello. Es una app que mediante tableros ayuda a trabajar en pendientes y guardar datos propios del trabajo.

Money Manager. App que ayuda a organizar los gastos que realiza. Lo mejor de todo es que tiene una interfaz intuitiva y que te dirá hacia dónde destinas más dinero.

Evernote. Otra aplicación que permite tomar notas, crear listas de tareas y más funciones. Es especial para los universitarios, ya que te permite tomar nota de clases, hacer una lista de tarea y recordarios de fechas importantes.

Family Wall. Es una app que ayuda a brindar tareas diarias para cada integrante de tu familia y llevar un control. Todos pueden participar y señalar que ya han cumplido con las actividades.

Habitica. Una app interesante donde se combina un formato de un videojuego RPG y técnicas de gamificación para hacer de tu rutina algo más interesante. A cada avance de tus tareas, el personaje se irá fortaleciendo.

