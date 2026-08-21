Aunque el regreso a clases ya comenzó o está cerca en varias partes de California, los padres y tutores aún podrían solicitar US$120 por cada menor que cumpla los requisitos para comprar alimentos. Esta ayuda corresponde a SUN Bucks, también llamado Summer EBT o S-EBT, un programa creado para apoyar a las familias durante el período sin clases. A continuación, te contamos quiénes califican y cuál es la fecha límite para presentar la solicitud.

El apoyo equivale a US$40 por cada mes de verano —junio, julio y agosto—, para un total de US$120 por menor. El dinero se deposita una sola vez en una tarjeta electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, que puede utilizarse en supermercados y otros comercios autorizados, como ocurre con CalFresh o SNAP. El programa busca ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas, cuando los estudiantes dejan de acceder a comidas gratuitas o a precio reducido.

El programa se creó para apoyar a los hogares que dependían de las comidas escolares, pero también exige organización: conocer cuándo se cargaron los fondos y hasta qué día se pueden usar es la clave para aprovechar al máximo cada dólar de SUN Bucks (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ MENORES CALIFICAN PARA SUN BUCKS EN CALIFORNIA?

Un niño puede calificar a SUN Bucks en California de forma automática si cumple alguna de estas condiciones:

Tiene entre 6 y 18 años y recibe CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal, siempre que el hogar cumple la regla de ingresos de Medi-Cal —hasta 185% del nivel federal de pobreza—.

Fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2025-2026.

Está identificado por la escuela como menor en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrante o joven que huyó de casa.

También pueden ser elegibles menores de 0 a 22 años que asisten a una escuela participante en los programas federales de desayuno o almuerzo escolar y cumplen con los requisitos de ingresos para comidas gratuitas o a precio reducido.

¿A QUIÉN CORRESPONDE SOLICITARLO Y HASTA CUÁNDO?

Las familias cuyos hijos no reciben CalFresh, CalWORKs ni Medi-Cal elegibles, y que no fueron aprobados previamente para comidas escolares gratuitas o reducidas, pueden pedir que se evalúe su elegibilidad según el tamaño e ingreso del hogar.

2 personas US$40,034 3 personas US$50,542 4 personas US$61,050 5 personas US$71,.558

El plazo para las familias que no fueron inscritas automáticamente vence el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, podrán presentar su Solicitud de Alimentación Escolar o una Solicitud de Beneficios Universales (UBA). Este documento debe entregarse directamente en la escuela del menor.

Puedes contactar con tu centro educativo para obtener la solicitud. Pregunta en la escuela de tu hijo dónde conseguir el formulario y cómo presentarlo.

RECUERDA:

Si tu hijo ya tiene inscripción automática, no tiene que presentar una solicitud, precisa el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS).

Las tarjetas se envían por correo a los menores elegibles.

El beneficio es de US$120 por niño elegible y se puede utilizar para comprar alimentos.

Para ayuda con la tarjeta, California dispone de la línea SUN Bucks: (877) 328-9677.