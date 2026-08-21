Aunque el regreso a clases ya comenzó o está cerca en varias partes de California, los padres y tutores aún podrían solicitar US$120 por cada menor que cumpla los requisitos para comprar alimentos. Esta ayuda corresponde a SUN Bucks, también llamado Summer EBT o S-EBT, un programa creado para apoyar a las familias durante el período sin clases. A continuación, te contamos quiénes califican y cuál es la fecha límite para presentar la solicitud.
El apoyo equivale a US$40 por cada mes de verano —junio, julio y agosto—, para un total de US$120 por menor. El dinero se deposita una sola vez en una tarjeta electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, que puede utilizarse en supermercados y otros comercios autorizados, como ocurre con CalFresh o SNAP. El programa busca ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas, cuando los estudiantes dejan de acceder a comidas gratuitas o a precio reducido.
¿QUÉ MENORES CALIFICAN PARA SUN BUCKS EN CALIFORNIA?
Un niño puede calificar a SUN Bucks en California de forma automática si cumple alguna de estas condiciones:
- Tiene entre 6 y 18 años y recibe CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal, siempre que el hogar cumple la regla de ingresos de Medi-Cal —hasta 185% del nivel federal de pobreza—.
- Fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2025-2026.
- Está identificado por la escuela como menor en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrante o joven que huyó de casa.
También pueden ser elegibles menores de 0 a 22 años que asisten a una escuela participante en los programas federales de desayuno o almuerzo escolar y cumplen con los requisitos de ingresos para comidas gratuitas o a precio reducido.
¿A QUIÉN CORRESPONDE SOLICITARLO Y HASTA CUÁNDO?
Las familias cuyos hijos no reciben CalFresh, CalWORKs ni Medi-Cal elegibles, y que no fueron aprobados previamente para comidas escolares gratuitas o reducidas, pueden pedir que se evalúe su elegibilidad según el tamaño e ingreso del hogar.
|2 personas
|US$40,034
|3 personas
|US$50,542
|4 personas
|US$61,050
|5 personas
|US$71,.558
El plazo para las familias que no fueron inscritas automáticamente vence el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, podrán presentar su Solicitud de Alimentación Escolar o una Solicitud de Beneficios Universales (UBA). Este documento debe entregarse directamente en la escuela del menor.
- Puedes contactar con tu centro educativo para obtener la solicitud. Pregunta en la escuela de tu hijo dónde conseguir el formulario y cómo presentarlo.
RECUERDA:
- Si tu hijo ya tiene inscripción automática, no tiene que presentar una solicitud, precisa el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS).
- Las tarjetas se envían por correo a los menores elegibles.
- El beneficio es de US$120 por niño elegible y se puede utilizar para comprar alimentos.
- Para ayuda con la tarjeta, California dispone de la línea SUN Bucks: (877) 328-9677.