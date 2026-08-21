Las familias que no fueron inscritas automáticamente aún pueden presentar la solicitud en la escuela del menor (Foto: Freepik / SUN Bucks)
Las familias que no fueron inscritas automáticamente aún pueden presentar la solicitud en la escuela del menor (Foto: Freepik / SUN Bucks)
Judith Vicente
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Aunque el regreso a clases ya comenzó o está cerca en varias partes de California, los padres y tutores aún podrían solicitar US$120 por cada menor que cumpla los requisitos para comprar alimentos. Esta ayuda corresponde a , un programa creado para apoyar a las familias durante el período sin clases. A continuación, te contamos quiénes califican y cuál es la fecha límite para presentar la solicitud.

El apoyo equivale a US$40 por cada mes de verano —junio, julio y agosto—, para un total de US$120 por menor. El dinero se deposita una sola vez en una tarjeta electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, que puede utilizarse en supermercados y otros comercios autorizados, como ocurre con CalFresh o SNAP. El programa busca ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas, cuando los estudiantes dejan de acceder a comidas gratuitas o a precio reducido.

El programa se creó para apoyar a los hogares que dependían de las comidas escolares, pero también exige organización: conocer cuándo se cargaron los fondos y hasta qué día se pueden usar es la clave para aprovechar al máximo cada dólar de SUN Bucks (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
El programa se creó para apoyar a los hogares que dependían de las comidas escolares, pero también exige organización: conocer cuándo se cargaron los fondos y hasta qué día se pueden usar es la clave para aprovechar al máximo cada dólar de SUN Bucks (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ MENORES CALIFICAN PARA SUN BUCKS EN CALIFORNIA?

Un niño puede calificar a de forma automática si cumple alguna de estas condiciones:

  • Tiene entre 6 y 18 años y recibe CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal, siempre que el hogar cumple la regla de ingresos de Medi-Cal —hasta 185% del nivel federal de pobreza—.
  • Fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2025-2026.
  • Está identificado por la escuela como menor en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrante o joven que huyó de casa.

También pueden ser elegibles menores de 0 a 22 años que asisten a una escuela participante en los programas federales de desayuno o almuerzo escolar y cumplen con los requisitos de ingresos para comidas gratuitas o a precio reducido.

¿A QUIÉN CORRESPONDE SOLICITARLO Y HASTA CUÁNDO?

Las familias cuyos hijos no reciben CalFresh, CalWORKs ni Medi-Cal elegibles, y que no fueron aprobados previamente para comidas escolares gratuitas o reducidas, pueden pedir que se evalúe su elegibilidad según el tamaño e ingreso del hogar.

2 personasUS$40,034
3 personasUS$50,542
4 personasUS$61,050
5 personasUS$71,.558

El plazo para las familias que no fueron inscritas automáticamente vence el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, podrán presentar su Solicitud de Alimentación Escolar o una Solicitud de Beneficios Universales (UBA). Este documento debe entregarse directamente en la escuela del menor.

  • Puedes contactar con tu centro educativo para obtener la solicitud. Pregunta en la escuela de tu hijo dónde conseguir el formulario y cómo presentarlo.

RECUERDA:

  • Si tu hijo ya tiene inscripción automática, no tiene que presentar una solicitud, precisa el .
  • Las tarjetas se envían por correo a los menores elegibles.
  • El beneficio es de US$120 por niño elegible y se puede utilizar para comprar alimentos.
  • Para ayuda con la tarjeta, California dispone de la línea SUN Bucks: (877) 328-9677.
Los niños en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrantes o que huyen de casa pueden recibir SUN Bucks si están identificados por su escuela (Foto: Freepik)
Los niños en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrantes o que huyen de casa pueden recibir SUN Bucks si están identificados por su escuela (Foto: Freepik)

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