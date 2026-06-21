Con el inicio de las vacaciones escolares de verano en Estados Unidos, muchos padres dejan de preocuparse por las tareas del colegio, pero enfrentan otra inquietud: quienes dependían de las comidas que sus hijos recibían en la escuela ahora no saben cómo asegurarlas durante el receso. Algunos adultos trabajan todo el día y no tienen tiempo para cocinar, mientras que otros carecen de recursos suficientes para comprar víveres. Para este grupo vulnerable se creó SUN Bucks, un programa federal que otorga 120 dólares por cada niño elegible para la compra de alimentos durante las vacaciones en la mayoría de estados del país. Como muchas familias utilizan ese apoyo de manera gradual, en esta nota explicamos hasta cuándo pueden usar el dinero para evitar sorpresas al momento de ir al supermercado u otros comercios autorizados.

Los fondos cubren un período de tres meses (40 dólares por mes) y se depositan de una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT). Este beneficio, conocido como EBT de Verano y administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), está financiado por el gobierno federal y entrega dinero específico para la compra de alimentos a los niños durante los meses de vacaciones.

El programa se creó para apoyar a los hogares que dependían de las comidas escolares, pero también exige organización: conocer cuándo se cargaron los fondos y hasta qué día se pueden usar es la clave para aprovechar al máximo cada dólar de SUN Bucks (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS FONDOS DE SUN BUCKS

Si piensas que el dinero depositado por el programa SUN Bucks puede usarse por tiempo indefinido, estás equivocado: estos fondos tienen fecha de caducidad y vencen 122 días después de la fecha en que se cargan en la tarjeta.

Por lo tanto, el plazo de 122 días corre desde la fecha en que se depositan los beneficios en tu tarjeta EBT/SUN Bucks, NO desde el día en que activas la tarjeta ni desde que haces la primera compra. Pasado ese tiempo, el saldo que no usaste caduca y no se puede volver a emitir ni recuperar.

¿Dónde ver la fecha de emisión/disponibilidad?

Según el estado donde te encuentres, normalmente puedes revisar:

Vía web (ebtEDGE u otro portal EBT de tu estado): en estados como Carolina del Norte o DC, te indican que entres a ebtEDGE (o el sitio de EBT que use tu estado) y, al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos.

en estados como Carolina del Norte o DC, te indican que entres a ebtEDGE (o el sitio de EBT que use tu estado) y, al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos. App móvil (ebtEDGE u otra app EBT oficial): descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos.

descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos. Por teléfono (número del reverso de la tarjeta): puedes llamar a la línea de atención de la tarjeta EBT (número que figura atrás). Allí suelen darte saldo y también la fecha en que se depositaron los beneficios, con lo cual puedes contar los 122 días.

¿Avisan días antes que va a caducar la tarjeta SUN Bucks?

En varias jurisdicciones se envía un aviso por correo o notificación antes de que venzan los fondos, indicando la fecha límite para usarlos.

Aun así, las autoridades recomiendan no esperar al aviso y revisar periódicamente el saldo y la fecha de disponibilidad, porque una vez que el dinero expira no se puede reemplazar.