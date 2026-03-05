En 2026, Georgia sí cambia de hora y lo hace para entrar al horario de verano, conocido como Daylight Saving Time. La regla federal marca que el horario de verano en Estados Unidos empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, y Georgia se ajusta a ese calendario.

Eso significa que la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026 los relojes en Georgia se adelantan una hora: se pasa directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. Más adelante, el domingo 1 de noviembre de 2026, el estado vuelve al horario estándar atrasando el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Cuándo es el cambio de hora en Georgia en 2026

Inicio del horario de verano 2026 en Georgia: domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

Fin del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

Durante el horario estándar, Georgia usa Eastern Standard Time (EST, UTC-5), mientras que en horario de verano pasa a Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4) . En la práctica, para quienes viven en Atlanta, Savannah, Augusta o cualquier otra ciudad del estado, esto se traduce en amaneceres algo más tardíos pero tardes con más luz desde marzo hasta noviembre.

¿En qué ciudades de Georgia se adelanta el reloj?

Georgia está en su totalidad en la zona horaria del Este y participa en el horario de verano conforme a la normativa federal, sin excepciones relevantes de ciudades que se queden fuera. Eso implica que el cambio aplica por igual en grandes áreas metropolitanas, ciudades medianas y poblaciones pequeñas.

Ciudad Condado Zona horaria ¿Cambia la hora el 8 de marzo de 2026? Atlanta Fulton Eastern Time Sí, pasa de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Savannah Chatham Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Augusta Richmond Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Columbus Muscogee Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Macon Bibb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Athens Clarke Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Sandy Springs Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Roswell Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Albany Dougherty Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Johns Creek Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Warner Robins Houston Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Valdosta Lowndes Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Smyrna Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Dunwoody DeKalb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Gainesville Hall Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Dalton Whitfield Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Rome Floyd Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Hinesville Liberty Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Peachtree City Fayette Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Newnan Coweta Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. LaGrange Troup Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Statesboro Bulloch Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Brunswick Glynn Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Carrollton Carroll Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Woodstock Cherokee Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Kennesaw Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Marietta Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Brookhaven DeKalb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Alpharetta Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Milton Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora.

Todas estas localidades siguen el mismo esquema: adelantar el reloj una hora en marzo y atrasarlo una hora en noviembre, de acuerdo con las fechas fijadas para 2026.

Cómo te afecta el cambio de hora en tu día a día

El efecto inmediato para quienes viven en Georgia es “perder” una hora de sueño esa madrugada, lo que puede hacer que los primeros días te sientas más cansado si no te preparas. A cambio, durante varios meses tendrás más luz solar al final de la tarde, algo que muchas personas aprovechan para trabajar, hacer deporte al aire libre o pasar más tiempo con la familia después del trabajo.

Si trabajas con otros estados de la Costa Este —como Nueva York o Florida—, la transición es sencilla porque todos se mueven al horario de verano el mismo día. En cambio, si te coordinas con estados que no usan horario de verano, como Arizona o Hawái, tendrás que revisar bien las diferencias de horas desde el 8 de marzo.

Relojes y dispositivos: qué cambia solo y qué debes revisar

Hoy en día, gran parte de tus dispositivos se ajustan solos al horario de verano, siempre que la zona horaria esté configurada correctamente y la actualización automática esté activada.

Suelen actualizarse de forma automática:

Teléfonos y tablets (iOS, Android) con hora automática.

Computadoras y laptops conectadas a internet.

Relojes inteligentes y sistemas de infoentretenimiento modernos en el auto.

En cambio, tendrás que revisar manualmente:

Relojes de cocina, hornos y microondas.

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Panel horario de autos más antiguos sin sincronización automática.

Una buena práctica en Georgia es adelantar los relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo, para despertar el domingo 8 ya con la hora correcta y no llegar tarde a compromisos, misa, turnos laborales o vuelos.

¿Por qué Georgia sigue cambiando la hora?

El uso del horario de verano en Estados Unidos se regula a través del Uniform Time Act y fue ampliado por la Energy Policy Act de 2005, que fijó el inicio en el segundo domingo de marzo y el final en el primer domingo de noviembre. Si un estado decide observar horario de verano, debe respetar exactamente estas fechas y horarios establecidos a nivel federal.

Georgia ha aprobado legislación expresando su preferencia por un horario de verano permanente, pero para que eso ocurra se requieren cambios en el marco federal, por lo que, al menos para 2026, el estado sigue realizando los ajustes de marzo y noviembre como hasta ahora. Mientras no haya una reforma nacional, los relojes en Georgia continuarán “spring forward” en primavera y “fall back” en otoño cada año.

Consejos rápidos para Georgia ante el cambio horario 2026

Marca en tu calendario el domingo 8 de marzo de 2026 como el día en que se adelanta el reloj una hora en Georgia.

Ajusta los relojes manuales antes de dormir el sábado para no llegar tarde a tus actividades del domingo.

Revisa tus vuelos, citas médicas y eventos deportivos, porque todos se programan según la nueva hora.

Adelanta tu hora de ir a dormir uno o dos días antes para compensar la hora de sueño que se pierde.

Con estas pautas, el cambio de hora en Georgia en 2026 será más fácil de manejar y podrás aprovechar mejor las tardes más largas y luminosas en todo el estado.