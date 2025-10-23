Miles de propietarios de una ciudad de Florida recibirían un reembolso de US$200 durante las próximas semanas, luego de aprobarse en primera lectura un proyecto de ordenanza, el cual debe ser ratificado el 28 de octubre de 2025 en una segunda lectura y audiencia pública. De recibir luz verde, ¿quiénes serían los beneficiarios? La respuesta en los siguientes párrafos.

En la ciudad de Hialeah se prevé entregar ese alivio financiero a un grupo de personas (Foto: Hammarby Studios / iStock)

LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL REEMBOLSO DE US$200 QUE DARÁ UNA CIUDAD DE FLORIDA

Si el proyecto de ordenanza es aprobado por el Consejo de Hialeah, se destinaría el reembolso de 200 dólares a un total de 32,100 contribuyentes propietarios de viviendas. ¿A quiénes les correspondería exactamente? A los residentes que han declarado su propiedad como residencia principal u “homestead” en dicha ciudad de Florida.

Cabe mencionar que la entrega de dicho monto se realizaría en un pago único, que llegaría a los beneficiarios a finales del año fiscal.

Más de 32,000 contribuyentes serán beneficiados de aprobarse el reembolso (Foto: Diseñado por Freepik)

¿DE DÓNDE PROVENDRÍAN LOS FONDOS?

Los fondos del reembolso provendrían de un presupuesto de US$9 millones destinados al Consejo para llevar a cabo algunos proyectos de construcción e infraestructura.

Durante la primera lectura – antes de aprobar el proyecto –, la Chief Operating Officer, Ismare Monreal, dio a conocer cómo Hialeah cubriría al menos US$6.4 millones para la entrega de dicho monto a los residentes de viviendas con Homestead.

Explicó, con un informe financiero, que la administración diferirá proyectos de infraestructura, además de reducir partidas del fondo general. No sólo ello, utilizará US$1.8 millones de las reservas municipales.

“Estamos reduciendo 4.6 millones de dólares del presupuesto general, incluyendo reparaciones de techos en parques y la instalación de cámaras de seguridad. Aun así, nuestra reserva quedará en 44.2 millones, por encima del mínimo requerido de 25 millones de dólares”, manifestó.