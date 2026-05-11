Millones de personas en Estados Unidos siguen pendientes del próximo pago del Seguro Social, en un contexto en el que la economía familiar todavía enfrenta bastante presión. Para quienes dependen de ese dinero, cada depósito del mes ayuda a cubrir gastos básicos como la renta, las medicinas, el mercado y las cuentas del hogar. En especial, jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios sobrevivientes suelen organizar sus finanzas en función de ese ingreso, por lo que el calendario de mayo ya está siendo revisado con mucha atención, casi como cuando uno espera que llegue el depósito antes de pagar el alquiler o mandar apoyo a la familia.

Y ahora ya hay una fecha confirmada: un grupo de beneficiarios recibirá su dinero el martes 13 de mayo, según el cronograma habitual de la Social Security Administration.

El Seguro Social tiene estructurado un cronograma para todos los pagos a sus beneficiarios (Foto: AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL EL 13 DE MAYO?

El depósito del 13 de mayo corresponde a las personas que reciben beneficios del Seguro Social y cumplen con una de estas condiciones:

Haber nacido entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Recibir beneficios basados en el historial laboral de un cónyuge o padre nacido entre esas fechas.

Este grupo forma parte del esquema escalonado que usa la Social Security Administration para distribuir los pagos mensuales de forma ordenada y sin retrasos.

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN MAYO

Fecha de pago Beneficiarios 13 de mayo Personas nacidas del 1 al 10 20 de mayo Personas nacidas del 11 al 20 27 de mayo Personas nacidas del 21 al 31

Aunque en otros meses los depósitos pueden arrancar antes, en mayo el calendario comenzó un poco más tarde porque el mes inició en viernes.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

Los montos varían según el tipo de beneficio que recibe cada persona. De acuerdo con los datos más recientes de la Social Security Administration, estos son los promedios actuales:

Tipo de beneficio Pago mensual promedio Jubilados US$2,081.16 Personas con discapacidad US$1,634.70 Beneficios para sobrevivientes US$1,625.56

Estos pagos incluyen los ajustes anuales por costo de vida, conocidos como COLA, que buscan ayudar a los beneficiarios a enfrentar el aumento de precios en bienes y servicios básicos. En ciudades con alto costo de vida como Nueva York, Los Ángeles, Miami o Houston, ese ajuste puede marcar una diferencia real en el bolsillo.

EL GRUPO QUE YA RECIBIÓ SU DINERO ANTES

Hay un detalle importante que muchos beneficiarios suelen pasar por alto: no todos siguen el calendario de los miércoles.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como las personas que cobran al mismo tiempo Social Security y el programa Supplemental Security Income, ya recibieron su depósito el 1 de mayo.

La razón fue sencilla: el 3 de mayo cayó en fin de semana, por lo que el sistema adelantó el pago para evitar demoras. Esta medida ayuda a que los hogares con ingresos más ajustados puedan acceder a sus fondos sin interrupciones.

¿CÓMO RECIBIR EL DEPÓSITO SIN PROBLEMAS?

La mayoría de los pagos del Seguro Social se entrega mediante depósito directo, el método más rápido y seguro. Aun así, conviene revisar que los datos bancarios estén actualizados para evitar retrasos innecesarios.

Estas son las opciones disponibles para recibir el dinero:

Depósito directo en cuenta bancaria.

Tarjeta prepaga Direct Express.

Cobro mediante oficinas autorizadas en casos específicos.

Además, los beneficiarios pueden verificar o actualizar su información a través del portal oficial my Social Security de la Social Security Administration .

Frontis de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

UN INGRESO CLAVE PARA MILLONES DE HOGARES

Actualmente, cerca de 71 millones de personas reciben algún tipo de beneficio administrado por la Social Security Administration. Para muchos hogares, ese dinero representa la principal fuente de ingresos mensuales.

Por eso, cada fecha de pago genera tanta expectativa. Y aunque el sistema suele funcionar con regularidad, siempre es recomendable revisar el calendario oficial y monitorear la cuenta bancaria con anticipación para evitar cualquier sorpresa de último momento.

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