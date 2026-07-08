Cada mes, quienes cobran el Seguro Social están atentos al día en que ese dinero se acredita en su cuenta. En julio, el cronograma vuelve a organizar los pagos según la fecha de nacimiento y el tipo de prestación, de manera que algunos beneficiarios reciben el depósito al comienzo del mes y otros deben esperar a los siguientes miércoles. Por eso resulta clave revisar el calendario con tiempo y saber exactamente cuándo te toca, para planificar tus gastos y evitar quedarte sin dinero a mitad de mes. Más adelante te explicaremos qué grupo recibirá el pago este miércoles 8 y cómo conocer el monto que te corresponde.

Muchos esperan con ansias el pago del Seguro Social para solventar sus gastos del mes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

A ESTE GRUPO LE CORRESPONDE RECIBIR SU DEPÓSITO ESTE MIÉRCOLES 8 DE JULIO

El miércoles 8 de julio recibirán su depósito del Seguro Social las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes que cobran beneficios de jubilación, incapacidad o sobrevivientes bajo el calendario regular posterior a mayo de 1997.

Así se organiza el cobro del 8 de julio

La SSA organiza los pagos mensuales en tres miércoles, según el día de nacimiento del beneficiario.

El depósito del miércoles 8 de julio corresponde al primer grupo: personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Incluye jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes (RSDI) cuyas prestaciones comenzaron después de mayo de 1997 y que no reciben cheques en la fecha fija del 3 de cada mes.

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Lo primero que debes saberes que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

Millones de personas dependen de este dinero para cubrir gastos del hogar, saldar deudas, comprar alimentos y medicinas, entre otras necesidades básicas (Foto: Freepik)

¿Y CÓMO QUEDA EL RESTO DE LOS BENEFICIARIOS?

Para el resto de los beneficiarios, hay un calendario para el mes de junio que detallamos en la siguiente tabla:

FECHA DE PAGO BENEFICIARIOS Miércoles 15 de julio Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 22 de julio Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Como se puede apreciar, la SSA distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día, debido a la gran cantidad de beneficiarios. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento. No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997. También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

¿QUÉ DEBO HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO