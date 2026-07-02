Con la llegada de julio se efectuó, como ocurre al inicio de cada mes, un depósito clave para quienes reciben beneficios del Seguro Social, en particular para las personas que cobran la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Este dinero, que la mayoría usa para cubrir gastos esenciales como comida, vivienda y atención médica, está diseñado como un apoyo para quienes tienen recursos limitados y requieren una protección económica mínima. Por eso, cualquier cambio en el calendario de depósitos despierta mucha atención entre los beneficiarios, que siguen de cerca sus pagos mensuales y cualquier ajuste. En este contexto, te explicamos quiénes serán los que recibirán dos depósitos durante este periodo.

El doble depósito de SSI en julio no es un bono adicional, sino un pago adelantado (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS BENEFICIARIOS DEL SSI QUE RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN JULIO DE 2026

En julio de 2026, todos los beneficiarios del SSI verán dos depósitos porque el pago de agosto se adelanta al 31 de julio. ¿La razón? El 1 de agosto cae en sábado y, al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Entonces, ¿qué pasa con los pagos de SSI?

El pago “normal” de SSI de julio ya se depositó el miércoles 1 de julio de 2026, como indica el calendario oficial de la SSA.

El pago de SSI correspondiente a agosto 2026 se adelanta y se deposita el viernes 31 de julio de 2026, por eso en el mes de julio aparecen dos depósitos.

¿A quiénes aplica el doble depósito?

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes).

Vale precisar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago de agosto, adelantado porque el 1 cae en fin de semana o día no laborable.

¿Cuánto pueden recibir?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad exacta según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

No todas las personas reciben la misma cantidad. Dependerá de algunos factores como:

Es posible que puedas recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tiene otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

En 2026, el monto básico del SSI es de 994 dólares para una persona y 1,491 dólares para una pareja, aunque la cifra final puede variar según otros ingresos, el estado donde viven y si reciben complementos estatales al pago federal (Foto: Freepik)

¿CÓMO QUEDA EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI EN 2026?

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

¿QUÉ BENEFICIARIOS RECIBIRÁN EL DOBLE BENEFICIO DE LA SSI EN JULIO?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Recibirán el doble beneficio de SSI en julio las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

El cambio en el calendario del Seguro Social ha hecho que beneficiarios del SSI reciban dos depósitos (Foto: AFP)

LO QUE DEBES HACER SI EL DOBLE PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE JULIO

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

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