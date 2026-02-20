Millones de trabajadores que dependen de las propinas en su día a día —algo muy común entre hispanos que trabajan en restaurantes, salones de belleza, hoteles, servicios de rideshare, catering, eventos o como contratistas independientes— podrían ver hasta US$25,000 menos en sus ingresos gravables gracias a una nueva deducción fiscal confirmada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS). Si vives en Estados Unidos y una parte importante de tu dinero viene de las propinas —por ejemplo, como mesero en Nueva York, bartender en Miami, estilista en Houston o taxista en Los Ángeles— esta noticia te interesa más de lo que imaginas, porque puede marcar la diferencia entre lograr un reembolso más alto, reducir tu factura con el Tío Sam o, simplemente, no ver ningún cambio real en tu bolsillo.

Te lo explico de forma sencilla. No se trata de que las propinas dejen de pagar impuestos por completo, como algunos titulares podrían sugerir o como quizá hayas escuchado en grupos de Facebook o WhatsApp de la comunidad latina. Lo que realmente confirmó el Internal Revenue Service (IRS) es una deducción temporal aplicable a ciertos ingresos por propinas a partir del año fiscal 2025. Y como suele ocurrir con cualquier beneficio tributario en Estados Unidos, hay reglas claras, límites de ingresos y requisitos específicos que debes cumplir para poder aprovecharla sin tener problemas después con el IRS.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DEDUCCIÓN DE HASTA US$25,000?

La nueva medida permite deducir hasta US$25,000 en ingresos por propinas calificadas en la declaración federal de impuestos correspondiente a los años fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028.

Pero aquí viene lo importante:

No es automática.

No aplica a todas las propinas.

No todos califican.

Para reclamarla será obligatorio completar un nuevo formulario llamado Schedule 1-A (Additional Deductions) al presentar tu declaración federal. Es decir, no basta con usar solo el Form 1040 o dejar que el software haga todo sin revisar; tendrás que asegurarte de marcar esta deducción de forma correcta.

Actualmente, los ciudadanos de Estados Unidos están afrontando su declaración de impuestos (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PUEDEN CALIFICAR?

Esta deducción está dirigida a trabajadores en ocupaciones que tradicionalmente reciben propinas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado una lista extensa de empleos elegibles.

Entre los principales oficios incluidos están:

Meseros y personal de restaurante

Trabajadores de comida rápida y mostrador

Bartenders

Barberos y estilistas

Masajistas

Taxistas

Caddies de golf

Entrenadores personales

Fotógrafos de bodas

Tatuadores

Personal de hotel (bellhops)

Cuidadores de adultos mayores

Los meseros son algunos de los que se podrán beneficiar con esta deducción del IRS (Foto: Freepik)

Y la lista continúa. La clave es que la ocupación reciba propinas de manera regular y habitual antes del 31 de diciembre de 2024, algo muy común entre trabajadores hispanos en grandes ciudades y zonas turísticas.

No califican trabajadores en campos como:

Salud

Atletismo

Artes escénicas

LÍMITES DE INGRESOS

La deducción comienza a reducirse si tus ingresos totales son elevados.

Situación Límite donde empieza a reducirse Contribuyente soltero Más de US$150,000 (ingreso bruto ajustado modificado) Matrimonio declarando en conjunto Más de US$300,000

La deducción desaparece completamente cuando el ingreso alcanza:

US$400,000 para solteros

US$550,000 para matrimonios

Además:

Si estás casado y declaras por separado, no puedes reclamarla.

Debes tener número de Seguro Social válido.

El máximo de US$25,000 aplica por declaración, no por persona.

Por ejemplo, si ambos cónyuges reciben US$15,000 en propinas cada uno, no pueden deducir US$30,000; el límite sigue siendo US$25,000 por declaración conjunta. Esto es clave para muchos matrimonios latinos donde ambos trabajan en restaurantes, limpieza de hoteles o servicios de hospitalidad.

¿QUÉ TIPO DE PROPINAS CALIFICAN?

Propinas voluntarias pagadas libremente por el cliente.

Propinas reportadas en formularios como: W-2, 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K, Formulario 4137.

PROPINAS QUE NO CALIFICAN

Propinas obligatorias (por ejemplo, gratificación automática del 20%).

Propinas no monetarias (boletos de teatro, regalos).

Ingresos no reportados oficialmente.

El IRS es claro: la propina debe ser voluntaria. Si en una cuenta se impone automáticamente un cargo por servicio, esa parte no es deducible. Solo el excedente voluntario podría calificar. Para muchos trabajadores hispanos esto implica un cambio de mentalidad: si no reportas tus propinas, no solo te arriesgas a problemas con el IRS, también te cierras la puerta a aprovechar este beneficio.

¿CÓMO SOLICITAR LA DEDUCCIÓN PASO A PASO?

Aquí te dejo lo esencial para que no te pierdas:

Paso 1: Revisa tu Formulario W-2

La Casilla 7 muestra las propinas sujetas a Seguro Social y Medicare.

Podría aparecer información adicional en la Casilla 14b sobre ocupaciones con código del Tesoro.

Paso 2: Completa el nuevo Schedule 1-A

Este formulario de dos páginas deberá adjuntarse a tu declaración federal 2025.

No importa si tomas la deducción estándar o si detallas deducciones; puedes reclamar esta deducción en ambos casos.

Paso 3: Conserva documentación

Expertos fiscales insisten en algo que no puedo dejar de repetir: documentación, documentación y documentación.

Si eres contratista independiente o recibes formularios 1099, no habrá una casilla especial que identifique claramente las propinas. En ese caso necesitarás:

Registro personal de propinas.

Reportes de punto de venta.

Formularios 4070 si los utilizaste durante el año.

Sin respaldo adecuado, podrías enfrentar cuestionamientos. En la práctica, eso puede significar cartas del IRS, retrasos en tu reembolso o incluso ajustes en tu declaración, algo que muchos contribuyentes hispanos quieren evitar a toda costa.

¿QUIÉNES REALMENTE NO SE BENEFICIARÁN?

Puede parecer contradictorio, pero muchos trabajadores de bajos ingresos no verán un impacto real. Si tus ingresos están por debajo de la deducción estándar (aproximadamente US$15,750 para solteros y US$31,500 para parejas en 2025), ya no pagas impuesto federal sobre la renta. En ese escenario, una deducción adicional no reduce nada más.

En palabras simples: la deducción solo ayuda si tienes ingresos imponibles que reducir. Esto puede sorprender a quienes trabajan a medio tiempo, tienen varios empleos pequeños o combinan propinas con otros ingresos modestos.

EL RIESGO DE AUDITORÍA

Si decides reclamar una deducción por propinas significativamente mayor a lo que has reportado en años anteriores, el IRS podría comparar declaraciones pasadas.

No significa que automáticamente habrá auditoría, pero sí podría generarse una carta solicitando aclaraciones. Y si en 2026 los empleadores comienzan a reportar información más detallada, podrían cruzarse datos.

Por eso insisto: reportar correctamente las propinas desde el principio es la mejor estrategia. En comunidades hispanas, donde a veces se maneja parte del ingreso en efectivo, es tentador no declarar todo; pero con esta nueva deducción, llevar registros claros y ser transparente puede volverse una ventaja, no solo una obligación.

LO QUE DEBES RECORDAR

La deducción máxima es de US$25,000 por declaración.

Aplica entre 2025 y 2028.

Requiere presentar el Schedule 1-A.

Solo para propinas voluntarias y reportadas.

No es automática.

No beneficia a quienes ya no pagan impuesto sobre la renta.

Si trabajas en una ocupación donde las propinas forman parte esencial de tu ingreso, vale la pena prepararte desde ahora. Llevar registros claros y entender las reglas puede marcar la diferencia entre obtener un mejor reembolso o perder el beneficio, algo clave para muchas familias hispanas que cuentan con el “tax refund” cada primavera para ponerse al día con la renta, enviar dinero a sus países o cubrir gastos de regreso a clases.

Y si tu situación es compleja —por ejemplo, ingresos altos en el hogar, varios trabajos o trabajo independiente— considerar asesoría profesional puede evitar errores costosos. La regla de oro es que no te apresures al llenar los formularios y asegúrate de entender bien cómo funciona esta nueva deducción antes de reclamarla, ya sea que declares por tu cuenta con un software o acudas a un preparador de impuestos en tu barrio.